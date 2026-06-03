Ella era moza y él tenista: la historia de amor entre la argentina y el semifinalista de Roland Garros

Josefina Catino, una joven de La Plata que trabaja como camarera en Valencia, conquistó al checo Jakub Mensik, quien hoy es semifinalista de Roland Garros. Se conocieron en un restaurante y ella dio el primer paso.

Ella era moza y él ya jugaba la Copa Davis. La historia de amor entre la argentina Josefina Catino Usabarrena y el tenista checo Jakub Mensik comenzó en un restaurante de Valencia, España, donde el destino los unió de manera inesperada.

Josefina, nacida en La Plata, se había mudado a Europa hacía cuatro años para estudiar y trabajar. Primero vivió dos años en Dublín, Irlanda, y luego se instaló en Valencia para cursar la Licenciatura en Gestión Turística y de Ocio, carrera que planea finalizar en 2028. Mientras tanto, trabajaba como camarera en un restaurante de comida italiana. Fue allí donde una noche, sin saberlo, atendió a una mesa muy especial: el equipo de Copa Davis de República Checa.

Entre los deportistas se encontraba Jakub Mensik, pero Josefina no tenía la menor idea de quién era él.

"No sabía nada de tenis", confesó después. Sin embargo, la conexión fue inmediata.

"Hubo algo en el aire que nos conectó", recordó ella. A pesar de la diferencia de contextos -ella una camarera, él un tenista profesional que ya había disputado la Copa Davis-, Josefina se animó a dar el primer paso. Antes de que él se fuera, le pidió su Instagram. Así comenzó una relación que hoy, más de un año y medio después, los tiene como una de las parejas más comentadas del mundo del tenis.

La joven platense no solo conquistó el corazón de Mensik, sino que también se convirtió en su principal apoyo en los torneos más importantes. El pasado martes 2 de junio, Jakub Mensik, actual número 27 del ranking ATP, logró una victoria contundente en los cuartos de final de Roland Garros ante el brasileño, con parciales de 6-4, 6-3 y 7-6 (7-3). Josefina, que había decidido viajar a París de manera espontánea, vivió el partido desde la primera fila.

"Son las ocho de la mañana y acabo de decidir que quiero ir a París a ver a mi novio", había escrito en Instagram antes de tomar un vuelo. Llegó al aeropuerto media hora antes de que cerrara el check-in, se maquilló en el auto y se cambió en el hotel.

"Empezó el partido y la verdad que la pasé mal. Por suerte ganó y puedo decir que no soy mufa", bromeó tras el triunfo. La emoción fue tal que su festejo apareció en la transmisión oficial del torneo. Tras la victoria, la pareja celebró con una copa de vino junto al equipo, mientras se preparaban para la semifinal contra el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo.

La relación se ha vuelto pública y muy activa en redes sociales. A principios de 2025, ambos oficializaron su amor y desde entonces comparten postales de sus viajes por Nueva York, las Maldivas, Grecia y hasta la ciudad natal de Mensik, Prostějov, en República Checa. Josefina, que aún no ha llevado a su novio a Argentina, asegura que le encantaría que él conociera su país.

Sin embargo, Mensik ya ha demostrado estar al tanto de la cultura argentina: cuando le preguntaron si conocía a los clubes de fútbol Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata, respondió afirmativamente. La historia de Josefina Catino Usabarrena y Jakub Mensik es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más insospechados, uniendo a una joven argentina que buscaba un futuro en Europa con una promesa del tenis mundial.

Mientras él sigue escalando en el ranking y disputa torneos como Roland Garros, ella continúa sus estudios y lo acompaña en cada paso, demostrando que la distancia y las diferencias no son obstáculo cuando hay verdadera conexión





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