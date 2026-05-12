Elisa Carrió se refiere a la situación judicial de Manuel Adorni y su interpretación del poder en el oficialismo

La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. Se preguntó sobre si el mismo nivel de desgobierno que el oficialismo mileísta exhibe en el caso Adorni se llevará puesto también el vínculo con la universidad pública argentina y el contrato ciudadano que la sostiene.

La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , acusado de supuesto enriquecimiento ilícito.

La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal, declaró 'Lilita'. Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco, relató Carrió. Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso





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