Elige un fondo de inversión que te permita diversificar tus riesgos y capturar rendimientos de largo plazo

Un fondo de inversión es un tipo de instrumento financiero que combina diversificación, bajos costos y exposición al crecimiento de la economía global. Puede incorporar otros ETFs para diversificar riesgos y capturar rendimientos de largo plazo.

Novedades y consejos sobre negocios y emprendimientos , un tipo de instrumento financiero que combina diversificación , bajos costos y exposición al crecimiento de la economía global es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y reúne una canasta de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.

La mayoría de estos fondos busca replicar el comportamiento de un índice determinado. Como cualquier acción, los ETF pueden comprarse y venderse, ofreciendo liquidez y flexibilidad para los inversores. Su popularidad creció de forma exponencial durante los últimos años debido a su capacidad para autodepurarse y a su costo mínimo. A lo largo de las últimas décadas, el S&P 500 fue incorporando a las empresas que lideraron cada etapa económica, desde gigantes industriales hasta compañías tecnológicas que hoy dominan.

Sin embargo, el especialista señaló que el índice atraviesa un período de fuerte concentración en grandes tecnológicas y valuaciones por encima del promedio histórico, por lo que recomendó prestar atención al momento de ingreso. Un único ETF de índice amplio es la respuesta más defendible para quien quiere tomar una sola decisión y tener la disciplina de no tocarla. Puede incorporar otros ETFs para diversificar riesgos.

En cuanto a las tendencias de largo plazo, el especialista destaca el potencial de la inteligencia artificial y de la infraestructura energética necesaria para sostener su expansión. Por ese motivo menciona a un ETF lanzado en 2025 que invierte en compañías vinculadas a inteligencia artificial y centros de datos.

La energía para alimentar los data centers, un ETF enfocado en compañías estadounidenses que obtienen una parte significativa de sus ingresos de actividades vinculadas a la inteligencia artificial y a la infraestructura energética necesaria para sostener su crecimiento. El fondo incluye empresas relacionadas con centros de datos, equipamiento de red, hardware y soluciones de energía descentralizada.

Funciona como diversificador y cobertura ante una inflación que sigue pegajosa, un cuadro fiscal y geopolítico por momentos incierto y un DXY que parece llegar al fin de su apreciación





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