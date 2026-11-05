Elevaron a juicio a Micaela Yamila Gallardo y Hugo Alberto Suárez por el femicidio de su madre

La Justicia de Córdoba llevó a juicio a Micaela Yamila Gallardo y Hugo Alberto Suárez por el asesinato de Silvia Gloria Gallardo en 2014. Conoce los detalles del caso.

La Fiscalía de Instrucción Número Dos de Villa Dolores, bajo la conducción del fiscal subrogante José Tolosa, ha elevado oficialmente a juicio a Micaela Yamila Gallardo y a Hugo Alberto Suárez. Ambos acusados enfrentan cargos por el homicidio calificado por el vínculo de Silvia Gloria Gallardo, una mujer de 59 años cuya desaparición en la localidad cordobesa de Yacanto conmocionó a la comunidad durante más de una década.

Acusaciones formales y pena perpetua

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que la decisión judicial busca procesar a la hija y al yerno de la víctima por la muerte de Silvia. La acusación principal contra ambos imputados se sustenta en el delito de homicidio calificado por el vínculo, una figura legal que contempla una pena de prisión perpetua como castigo máximo. Esta medida refleja la gravedad con la que el sistema judicial cordobés aborda la eliminación de una familiar directa.

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Adicionalmente, en el caso específico de Hugo Alberto Suárez, la fiscalía ha agregado una agravante por violencia de género. Esta cualificación recontextualiza el hecho dentro de la categoría de femicidio, subrayando que el acto delictivo tuvo motivaciones de dominio y control sobre la vida de la mujer. Ambos sospechosos se encuentran privados de su libertad desde el año pasado, mientras aguardan la resolución final del proceso.

Detenciones en julio de 2025

El giro decisivo en la investigación ocurrió en julio de 2025, momento en que la Justicia provincial ordenó la detención de Micaela Yamila Gallardo y Hugo Alberto Suárez. Ambos fueron arrestados en el centro de la capital cordobesa, tras que la Fiscalía reuniera elementos probatorios suficientes para vincularlos directamente con el crimen. Este operativo marcó el fin de la etapa de búsqueda y el inicio de la fase judicial contra los presuntos autores.

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La causa estuvo a cargo de la fiscal Eugenia Ferreyra, quien asumió la intervención en las semanas previas a las detenciones. Su gestión permitió coordinar las acciones necesarias para desmantelar las hipótesis alternativas que habían dominado la investigación durante años. La acción rápida de las autoridades permitió asegurar a los sospechosos y comenzar a reconstruir la cronología real de los hechos.

Contradicciones y maniobras desviatorias

Silvia Gloria Gallardo fue vista por última vez el 12 de febrero de 2014 en Villa Dolores, con la intención declarada de viajar hacia la ciudad de Córdoba. Nunca llegó a abordar el colectivo y su paradero se desconoce desde entonces. Su hermana, Analía Prado, realizó la denuncia formal ante la Unidad Judicial de Villa Dolores el 26 de febrero de ese mismo año, iniciando un rastro que se extendió por más de diez años.

Durante la investigación, los investigadores detectaron contradicciones y maniobras destinadas a desviar la búsqueda. Según la hipótesis fiscal, estos actos buscaban instalar la falsa idea de que la mujer había huido voluntariamente, llegando incluso a difundirse la posibilidad de que hubiera viajado al exterior. Estas versiones fueron desmentidas a medida que la evidencia señalaba a su entorno familiar cercano como el centro de la trama.

Conflictos familiares y venta de bienes

La familia de la víctima había identificado desde hace tiempo a Hugo Alberto Suárez como el principal sospechoso debido a una relación conflictiva. Analía Prado señaló que el hombre deseaba tomar el control de la vivienda familiar y que Silvia había manifestado su intención de pedirle que se retirara del hogar poco antes de su desaparición. Estas tensiones previas fueron fundamentales para orientar la investigación hacia la violencia doméstica.

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Se registró que Suárez vendió pertenencias personales de la víctima, un acto que fue interpretado como una estrategia para borrar huellas y consolidar su presencia en el lugar. Posteriormente, se trasladó junto con Micaela Gallardo a la región de Traslasierra, alejándose de la escena del crimen original. Estas acciones reforzaron las sospechas de que la pareja estaba coordinando los pasos para encubrir el delito.

Incógnita sobre el cuerpo y próximos pasos

Actualmente, a doce años de los hechos, la Justicia provincial no ha logrado determinar el paradero del cuerpo de Silvia Gloria Gallardo. A pesar de la elevación a juicio, la ubicación física de los restos sigue siendo un misterio que la fiscalía y la defensa intentarán esclarecer durante el debate. La ausencia del cuerpo no impide el avance del proceso legal basado en otras pruebas circunstanciales y testimoniales.

Con el expediente elevado a juicio, el siguiente paso procesal corresponde a la Justicia provincial para fijar la fecha de inicio del debate oral. Este evento marcará el comienzo de la etapa donde se presentarán y debatirán las pruebas ante un tribunal. La resolución final dependerá de la capacidad probatoria que cada parte logre demostrar durante los alegatos y contradicciones en la sala de audiencias.