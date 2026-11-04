Elevación de pierna estirada: ejercicio seguro para rodillas doloridas y mayores de 60 años

Descubre cómo la elevación de pierna estirada fortalece cuádriceps sin doblar la rodilla, una solución clave para mayores de 60 años con artrosis o molestias articulares.

La rigidez y las molestias en las rodillas son quejas frecuentes en la vida cotidiana, especialmente a medida que las personas envejecen. Para contrarrestar esta debilidad, los entrenadores y especialistas en actividad física enfatizan la necesidad de reforzar los músculos que estabilizan la articulación. Una herramienta efectiva y de bajo impacto es la elevación de pierna estirada, un movimiento recomendado específicamente para personas mayores de 60 años. Esta práctica permite trabajar los músculos del muslo sin exigir flexión a la rodilla durante la ejecución, ofreciendo una alternativa segura para quienes encuentran dolor en sentadillas u otros ejercicios de mayor intensidad articular.

Mecanismo de fortalecimiento muscular sin flexión

La elevación de pierna estirada se destaca por su capacidad para fortalecer los cuádriceps sin someter la articulación a movimientos repetidos de flexión que pueden resultar incómodos. La fisioterapeuta RikkiLynn Shields, autora de artículos en la revista Health, explicó que este ejercicio es una opción útil para ganar fuerza cuando las rutinas con flexión profunda causan molestias. Al mantener la pierna extendida, los cuádriceps generan el esfuerzo necesario para levantar y sostener la extremidad, mientras la rodilla permanece en una posición estable y fija. Esta técnica permite ejercitar la musculatura profunda sin exigirle a la articulación el mismo rango de movimiento que otros ejercicios tradicionales, reduciendo así el riesgo de irritación.

Also read Diferencias clave entre lengua de suegra y espada de San Jorge

Perspectivas de especialistas en salud articular

Los expertos coinciden en que este ejercicio es particularmente beneficioso para quienes padecen desgaste, esfuerzo acumulado o artrosis. La fisioterapeuta Rebecca Bossick, citada por Tom's Guide, señaló que las elevaciones de pierna recta son una alternativa excelente para quienes buscan fortalecer los músculos sin someter la rodilla a un movimiento directo de flexión. Además, Bossick destacó el trabajo integrado del músculo ubicado en la parte interna del muslo, justo por encima de la articulación. De esta manera, la práctica contribuye a mejorar tanto la fuerza muscular como el soporte estructural de la rodilla, aunque sus beneficios finales dependen estrictamente de la técnica, la regularidad y las condiciones físicas individuales de cada persona.

Activación principal y funciones en la vida diaria

La elevación de pierna estirada activa principalmente el cuádriceps, el grupo muscular ubicado en la parte delantera del muslo. Estos músculos cumplen un papel fundamental en la estabilidad de la rodilla y participan directamente en acciones cotidianas esenciales como caminar, subir escaleras y levantarse de una silla. Al reforzar esta zona, se mejora la capacidad del cuerpo para realizar movimientos básicos con mayor facilidad y menos dolor. La intervención de los músculos del muslo proporciona una armadura natural que protege la articulación durante la dinámica diaria, lo que resulta crucial para mantener la independencia funcional en personas mayores.

Advertisement

Guía práctica para la ejecución correcta del ejercicio

Para realizar la elevación de pierna estirada correctamente y evitar compensaciones con la zona lumbar, es imperativo cuidar la postura y controlar cada movimiento con precisión. Solo se necesita una esterilla y un espacio cómodo en el suelo para comenzar. La posición inicial requiere acostarse boca arriba sobre una superficie firme, flexionar una rodilla y apoyar la planta del pie en el suelo, mientras la otra pierna se mantiene estirada sobre la esterilla. La activación consiste en contraer el muslo de la pierna extendida y levantarla lentamente hasta alcanzar aproximadamente la altura de la rodilla flexionada, manteniendo la posición unos segundos antes de un descenso controlado.

Recomendaciones de seguridad y evaluación profesional

El descenso de la pierna debe realizarse despacio hasta volver a la posición inicial, evitando dejar caer la extremidad de golpe para proteger la articulación. La cantidad de repeticiones y series debe adaptarse cuidadosamente a la capacidad y resistencia de cada persona, priorizando la calidad sobre la cantidad. Es fundamental recordar que la elevación de pierna estirada puede formar parte de una rutina de fortalecimiento general, pero no reemplaza una evaluación profesional cuando existen dolores persistentes o lesiones previas en la rodilla. Consultar a un especialista garantiza que el ejercicio se integre de manera segura en el plan de salud individual.