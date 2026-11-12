Elecciones Vélez Sarsfield 2026: Candidatos Definen Posturas sobre Schelotto y Futuro del Club

Los cuatro candidatos a la presidencia de Vélez Sarsfield presentan sus propuestas para las elecciones del 15 de noviembre, con especial énfasis en la continuidad de Guillermo Barros Schelotto y el proyecto deportivo integral.

El próximo domingo 15 de noviembre se celebrarán las elecciones para elegir nuevas autoridades en el Club Atlético Vélez Sarsfield, marcando un momento decisivo para la institución en Juan B. Justo al 8900. Con la salida del actual mandatario Fabián Berlanga, cuatro candidatos han presentado sus listas y proyectos institucionales para disputar la conducción del fortín:

Nelson Pugliese lidera Legado Vélez, Federico Balestrini representa a Primero Vélez, Ignacio Mazzitilli encabeza Cruzada Renovadora y Juan Cruz Montero aparece en la lista ADN Azul y Blanco. Cada propuesta abarca dimensiones deportivas, infraestructura y sostenibilidad económica, definiendo el rumbo del club en los próximos años.

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Posturas sobre la continuidad de Schelotto

La figura de Guillermo Barros Schelotto y su cuerpo técnico se posicionan como el eje central de los debates electorales, con posturas divergentes entre los aspirantes a la presidencia. Nelson Pugliese, desde Legado Vélez, manifiesta un apoyo rotundo a la continuidad del técnico, argumentando que la sintonía con los valores del club y la estabilidad institucional son prioritarias para la sustentabilidad financiera.

Federico Balestrini, representante de Primero Vélez, reitera su respaldo al actual equipo técnico encabezado por Schelotto, junto a Gustavo y Pocho Insúa. Balestrini destaca que desde marzo de 2025 el equipo ha obtenido cifras de puntos inigualables en el fútbol argentino, alineando el proyecto deportivo con la identidad institucional y las divisiones inferiores.

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Estrategia deportiva y proyecto de fútbol

Las propuestas varían significativamente en cuanto a la estructura deportiva y la búsqueda de identidad. Pablo Aimar, vinculado a Cruzada Renovadora, exige un perfil técnico capaz de levantar copas internacionales, priorizando la experiencia en competiciones globales. Si la continuidad de Schelotto no es viable, la lista busca un estratega con prestigio mundial que cumpla con los estándares del club campeón.

Igualmente, Ignacio Mazzitelli de Cruzada Renovadora enfatiza la necesidad de un entrenador que entienda la identidad del club y construya equipos protagonistas. Mazzitelli rechaza la tentación de nombrar figuras sin sustento, abogando por un director técnico que respete la base de La Fábrica y se adapte a una estructura donde el club marque el norte.

Visión integral para inferiores y profesional

El desarrollo de las divisiones inferiores y su conexión con el primer equipo constituyen otro pilar fundamental de los manifiestos electorales. Federico Balestrini resalta los veintidós años de formación de jugadores vendidos en el mercado profesional como prueba del éxito de su modelo, buscando profundizar este trabajo bajo la coordinación de un director deportivo alineado con la idea integral.

Balestrini propone la creación de un director de fútbol metodológico que asegure una línea de juego coherente desde la categoría 2022 hasta el primer equipo. Esta visión busca consolidar una identidad de juego específica de Vélez, evitando la conformación con simplemente no pelear el descenso y aspirando a un nivel competitivo superior.

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Implicancias económicas y próximos pasos

La viabilidad económica de cualquier extensión contractual o cambio de entrenador dependerá de los parámetros de sustentabilidad financiera priorizados por las nuevas autoridades. Las conversaciones para renovar los vínculos están encaminadas, pero la firma final requerirá cerrar términos contractuales que no comprometan la salud financiera del club.

Los cuatro tópicos y distintos puntos planteados por los candidatos buscan abarcar todas las áreas necesarias para encarar los metros finales de la campaña. Los electores de Juan B. Justo al 8900 deberán sopesar estas propuestas para definir el futuro institucional del fortín en una jornada que promete gran movimiento en redes y debates públicos.