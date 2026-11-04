Elecciones medias EE. UU.: Demócratas avanzan en el Senado y Cámara

Los demócratas logran victorias clave en Virginia y Georgia, poniendo en riesgo la mayoría republicana en el Senado durante el mandato de Donald Trump.

Los demócratas consolidaron una racha de triunfos este martes al iniciarse el conteo oficial de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, un proceso que se interpreta como un veredicto directo sobre la gestión presidencial de Donald Trump. La oposición necesitaba ganar cuatro escaños para tomar el control del Senado, y ya ha asegurado una victoria inicial en Carolina del Norte con Roy Cooper. Las encuestas preelectorales también mostraban indicadores favorables para los demócratas en estados tradicionalmente conservadores como Texas, Ohio y Kansas.

Victorias Clave en Virginia y Georgia

El senador demócrata Mark Warner obtuvo la reelección en Virginia al derrotar al republicano Bert Mizusawa con el 59 por ciento de los votos, marcando un punto de inflexión en un estado con alta concentración de empleados federales afectados por recortes presupuestarios. Paralelamente, Jon Ossoff retuvo su banca en Georgia, venciendo al republicano Mike Collins con más del 65 por ciento de los votos parciales, en un estado donde Trump ganó en 2024 tras una participación anticipada récord.

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Proyecciones Reuters y CNN Confirman Tendencia

Según las proyecciones de Reuters, Associated Press y CNN, los demócratas han ganado en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois, escenarios considerados seguros para la oposición. Por otro lado, los republicanos mantienen varios escaños en Florida, Virginia Occidental, Wyoming y Tennessee, aunque aspiran a lograr una mayoría en la Cámara de Representantes con sus 435 escaños y sueñan con arrebatar el Senado de 100 miembros.

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Expertos Analizan Ola Azul y Costos Políticos

Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland, señaló que la ola demócrata parece real y que los primeros resultados indican una posible toma del Senado y la Cámara. Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, argumentó que Trump le hace pagar al partido republicano el alto costo de promesas incumplidas sobre precios y guerras internacionales.

Impacto Legislativo y Respuesta de Trump

Una derrota republicana en el Senado podría abrir la puerta a un nuevo intento de destitución de Trump, tras las dos votaciones de censura sufridas entre 2017 y 2021. En caso de confirmarse la pérdida, Trump asegura que está dispuesto a convertirse en "Mr Veto" para bloquear iniciativas legislativas, lo que elevaría la temperatura política nacional. Gonzalo Fiore Viani, doctor en Relaciones Internacionales (CONICET), advirtió sobre una debacle en el ala trumpista y una crisis en los posicionamientos internacionales de EE. UU.