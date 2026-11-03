Elecciones intermedias EE.UU. 2026: Votación, California y el impacto en Trump

Análisis detallado de las elecciones intermedias en Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026. Resultados legislativos, carrera en California y consecuencias para la administración Trump.

Estados Unidos ha iniciado el 3 de noviembre de 2026 la jornada de votación para las elecciones de medio término, un proceso crucial que definirá el equilibrio de poder político durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. Miles de electores se han dirigido a las urnas para renovar la totalidad de las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores estatales.

La participación comienza a las 7 de la mañana en Argentina, momento en que abrieron los primeros colegios electorales en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá. Los centros de votación se irán cerrando escalonadamente a lo largo de los seis husos horarios del país, culminando en Hawái a las 19.00 hora local, lo que equivale a la 1.00 de la madrugada del 4 de noviembre en Argentina.

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Carrera en California: Hilton contra Becerra

El gobernador Steve Hilton, candidato republicano, enfrenta al demócrata Xavier Becerra en la contienda por el estado más poblado de Estados Unidos. Becerra, ex fiscal general, promete mantener a California como un contrapeso progresista a las políticas del presidente Donald Trump, mientras que Hilton busca reorientar al estado tras 15 años de liderazgo demócrata.

Los datos electorales sitúan a los demócratas en ventaja con aproximadamente el 45% de los votantes registrados, frente al 25% de los republicanos. El alto costo de la vida en California y la experiencia política son factores determinantes en un estado donde el ganador sucederá a Gavin Newsom, quien no puede buscar un tercer mandato.

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Operativo de seguridad y observadores electorales

El Departamento de Justicia ha desplegado más de mil observadores en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia para vigilar el cumplimiento de las leyes federales. Esta medida responde a las preocupaciones sobre fraude electoral y el voto de indocumentados, temas que han sido alimentados durante años por la narrativa política del presidente Donald Trump.

Miles de observadores adicionales, incluidos grupos afiliados al Partido Republicano, al Partido Demócrata y organizaciones independientes, supervisarán los comicios. Este operativo se considera el más grande en la historia de Estados Unidos para proteger el derecho al voto y garantizar la transparencia del proceso.

Impacto legislativo y apoyo al sector rural

Los resultados determinarán el margen de maniobra de Donald Trump para impulsar su agenda legislativa. La Casa Blanca ha prometido ayudas por 15.000 millones de dólares al sector rural, un esfuerzo dirigido a asegurar votos clave en las regiones del interior. Estos comicios legislativos federales son fundamentales para la composición del Congreso y el futuro político del país.