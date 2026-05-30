Elecciones en San Lorenzo: Socios eligen presidente para completar mandato hasta 2027

Los socios de San Lorenzo votan en la platea norte del estadio Pedro Bidegain para elegir al nuevo presidente que completará el periodo de Marcelo Moretti. Cinco candidatos presentaron propuestas enfocadas en la recuperación económica, la vuelta a Boedo y la competitividad del fútbol profesional.

El Ciclón convocó a sus socios en la platea norte del estadio Pedro Bidegain para que elijan al presidente que completará el mandato de Marcelo Moretti hasta 2027.

El proceso de votación se desarrolla con cinco candidatos en carrera. Los socios que se acerquen al estadio podrán votar ingresando a través de los molinetes de la popular local.

Además, se dispondrá de estacionamiento gratuito para los asistentes, con acceso habilitado por la puerta 12 de Avenida Varela y por el acceso de tenis sobre Perito Moreno. Los aspirantes a la presidencia expusieron sus propuestas centradas en la recuperación económica y deportiva del club. Uno de los candidatos manifestó que, de resultar electo, su prioridad será el fútbol, dotando de herramientas al entrenador Gustavo Álvarez y al director deportivo Guillermo Franco para construir un equipo competitivo.

Recordó la compleja situación heredada, con más de 14 inhibiciones y una deuda superior a los 2.200 millones de pesos con el plantel profesional, la cual ya fue regularizada. Destacó que ahora los jugadores quieren sumarse al proyecto de San Lorenzo, lo que permitirá reforzar el plantel sin obstáculos en el próximo mercado de pases.

Las bases de su propuesta incluyen el orden económico, la reducción del déficit -con una baja de más de 5.700.000 dólares en los últimos meses-, la explotación de la marca San Lorenzo, una campaña agresiva de socios y la mejora del canje, así como la eliminación de los abonos a la popular y un plan de obras en 18 meses. En el largo plazo, se apunta a la vuelta definitiva a Boedo, con la obtención de los 8.345 m2 y su escritura, y al desarrollo de las divisiones inferiores como motor económico y deportivo, además de saldar las deudas para tener un club saneado, viable y con futuro.

El candidato confirmó que Gustavo Álvarez seguirá como técnico, con contrato hasta diciembre de 2026, y que se analizará caso por caso la situación de los 63 profesionales del plantel. En cuanto a la primera etapa de gobierno, la urgencia radica en lo económico-financiero: separar la deuda legítima de la ilegítima, terminar con los pagos a libro cerrado y renegociar contratos perjudiciales.

Se promete transparencia en la gestión para recuperar la confianza de los socios e hinchas, con el objetivo de aumentar el padrón social de los actuales 25.000 socios a 100.000. También se mencionó la importancia de fortalecer los deportes federados, resolver los problemas de las peñas y atender todas las áreas problemáticas del club, aunque algunas requerirán procesos que se extenderán más allá de los 18 meses de este mandato





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