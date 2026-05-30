Elecciones en San Lorenzo: cinco listas buscan guiar el rumbo institucional en una jornada decisiva

Este sábado se realizan las elecciones anticipadas en San Lorenzo tras la crisis de diciembre de 2025. Con cinco listas en disputa, los candidatos centran sus propuestas en la recuperación económica, la normalización financiera, el proyecto de vuelta a Boedo y la construcción de un plantel competitivo para el fútbol profesional. La votación se llevará a cabo en la Platea Norte con un operativo de acceso específico, y el mandato durará un año y medio en un contexto de urgente estabilización institucional.

San Lorenzo afronta este sábado una jornada clave para su futuro institucional con la celebración de elecciones anticipadas tras la acefalía de diciembre de 2025.

Los comicios se desarrollarán en la Platea Norte, con acceso por los molinetes de la popular este y estacionamiento gratuito para socios. Cinco listas competirán por la Comisión Directiva para un mandato de un año y medio, en medio de un contexto de recuperación económica tras pagar 14 inhibiciones y regularizar una deuda superior a 2.200 millones de pesos.

Los candidatos focalizan en la normalización financiera, el crecimiento de la marca, la mejora en infraestructura y el proyecto de vuelta a Boedo. En el plano futbolístico, todos prometen rodar rápidamente al plantel, con Gustavo Álvarez como entrenador consensuado y la intención de accelerates el mercado de pases para construir un equipo competitivo que rompa una sequía de más de 10 años sin títulos.

Las propuestas incluyen fortalecer deportes federados, optimizar el canje y eliminar abonos a la popular, mientras se trabaja en la escrituración de los terrenos de Avenida La Plata. La expectativa es alta entre los hinchas, que buscan que el club deje atrás months turbulentos y encare una nueva etapa de estabilidad y crecimiento institucional





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

San Lorenzo Elecciones Club Comisión Directiva Institucional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sergio Costantino responde: cinco preguntas claves antes de las Elecciones en San LorenzoEn vísperas del sufragio de este sábado 30 de mayo, TyCSports.com se contactó con el actual presidente del club, que busca extender su mandato hasta diciembre del 2027.

Read more »

Expresidente de San Lorenzo reflexiona sobre su mandato antes de nuevas eleccionesEl exmandatario de San Lorenzo publica un comunicado sobre los hitos de su gestión y la controversia con la acusación de coimas, mientras el club se prepara para el comicio electoral y la posible renuncia de la directiva actual. El mensaje destaca desarrollos juveniles, fichajes y agradecimientos a los socios, pidiendo disculpas por el "golpe de estado" institucional que terminó su mandato.

Read more »

Elecciones en San Lorenzo: cinco candidatos buscarán gobernar para completar el mandato de Marcelo MorettiEste sábado, de 9 a 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain, se realizarán los comicios para renovar las autoridades de Comisión Directiva con mandato hasta el 23 de diciembre de 2027; hay 42 mil socios habilitados

Read more »

Elecciones en San Lorenzo, todo lo que tenés que saber: padrón, requisitos, accesos, candidatos y másEste sábado 30 de mayo se realizará el sufragio que proclamar una nueva Comisión Directiva, que completará el mandato iniciado por Marcelo Moretti hasta diciembre del 2027.

Read more »