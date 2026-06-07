Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una disputa reñida con alto rechazo y posible recuento

Las elecciones presidenciales peruanas enfrentan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una contienda ajustada, con alto nivel de rechazo y la posibilidad de un recuento voto a voto. La jornada electoral registró incidentes logísticos que generaron demoras, mientras ambos candidatos prometen restaurar la estabilidad institucional. El resultado es incierto en un país marcado por la inestabilidad política.

Las elecciones presidenciales en Perú enfrentan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una contienda extremadamente reñida, marcada por un alto nivel de rechazo hacia ambos candidatos y una profunda incertidumbre sobre el resultado.

Las autoridades electorales han anticipado la posibilidad de un recuento voto a voto, lo que podría retrasar la proclamación del ganador en un país que atraviesa una severa inestabilidad institucional. Desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, Perú ha visto una sucesión de gobiernos frágiles, y esta elección se presenta como un intento de restaurar cierto orden.

Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, lidera una campaña centrada en promesas de endurecer las políticas contra el crimen, reforzar los controles fronterizos y aplicar medidas penitenciarias más severas. En el único debate televisado, sostuvo que el país atraviesa un momento crítico y que es necesario reconstruir la estabilidad institucional. Por su parte, Roberto Sánchez, un profesor y sindicalista de izquierda, se presenta como el representante de sectores rurales y poblaciones vulnerables, abogando por reformas sociales y económicas.

Sin embargo, ambos candidatos arrastran altos niveles de rechazo: según un sondeo de Ipsos Perú, el 40% de los encuestados afirmó que no votaría por Fujimori, mientras que el 38% dijo lo mismo respecto a Sánchez, con un margen de error de 2.8 puntos. La jornada electoral estuvo marcada por incidentes logísticos.

En diversos puntos de Lima y otras regiones, los votantes se encontraron con la sorpresa de que los padrones electorales no estaban en los lugares habituales, lo que provocó confusión y demoras. Por ejemplo, en el parque Kennedy, Rocío, una votante de 45 años, fue redirigida por un agente de la ONPE al no ver los listados en la puerta del Palacio Municipal. En el Centro Cultural Ricardo Palma, un cartel indicaba: Conoce tu nuevo local de votación.

Niva, de 22 años, expresó su esperanza de que los resultados se conozcan rápido, a diferencia de la primera vuelta, que calificó de caos y fraude. Las autoridades electorales, sin embargo, aseguran haber implementado medidas correctivas, como la contratación de una nueva empresa de logística y la creación de un comité de riesgos.

No obstante, el presidente del Jurado Nacional Electoral, Roberto Burneo, advirtió que los resultados podrían demorarse debido a la complejidad del recuento. Además, el proceso electoral se ha visto ensombrecido por acusaciones judiciales. La fiscalía ha solicitado enviar a juicio a Sánchez por presuntas declaraciones falsas en el financiamiento de su partido entre 2018 y 2020, lo que conllevaría una pena de hasta cinco años y cuatro meses de prisión.

La defensa de Sánchez ha anunciado que apelará la decisión, y el proceso no impide su participación electoral ni una eventual asunción, ya que de ganar accedería a inmunidad constitucional. Este contexto de alta tensión y desconfianza plantea un escenario incierto para el futuro de Perú, donde la ciudadanía espera con ansias un desenlace que pueda devolver cierta estabilidad al país





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