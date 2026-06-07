Elecciones en Perú: Jornada tranquila en segunda vuelta electoral

La misión de la OEA reporta una jornada pacífica en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, donde Keiko Fujimori y Yonhy Sánchez compiten por la presidencia. Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas en medio de una crisis política.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú transcurrió este domingo de manera tranquila, según informó la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos ( OEA ).

El jefe de la misión, el boliviano [nombre omitido por claridad], señaló que se han visitado alrededor de 300 recintos electorales y que los problemas presentados se resolvieron conforme a la normativa vigente. La jornada se desarrolló en paz, reflejando la madurez democrática del país, a pesar de la grave crisis política que atraviesa.

Más de 27 millones de peruanos estaban habilitados para elegir al noveno presidente desde 2016, en un contexto de alta fragmentación política y desconfianza en las instituciones. Los candidatos principales son Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien se convirtió en dictador tras un autogolpe, y Yonhy Sánchez, heredero político del destituido presidente Pedro Castillo. Fujimori postula por la derechista Fuerza Popular, mientras que Sánchez lo hace por Juntos por el Perú.

En la primera vuelta, Fujimori obtuvo el 12% de los votos, superando por estrecho margen al exalcalde de Lima, el ultraderechista [nombre omitido]. El presidente en funciones, Balcázar, quien fue elegido para un mandato transitorio hasta la investidura del ganador, hizo un llamado a la civilidad.

'El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y más obras, no peleas', declaró tras emitir su voto en Chiclayo. Balcázar enfatizó la necesidad de respeto democrático y una transferencia pacífica del poder, algo que ha sido históricamente problemático en el país.

'En un país democrático, tenemos que aprender a respetar. Acá lo que siempre ha habido es pelea, pero espero que esta vez se pueda entregar la banda presidencial de forma pacífica y ordenada', añadió. La crisis política peruana se ha agudizado en los últimos años con múltiples cambios de presidente, destituciones y protestas sociales.

Este proceso electoral es visto como una oportunidad para estabilizar el país, aunque los analistas advierten que el próximo gobierno enfrentará enormes desafíos, como la recuperación económica post-pandemia, la desigualdad social y la corrupción. La OEA, junto con otros organismos internacionales, ha instado a todos los actores a respetar los resultados y evitar la confrontación. En Lima y otras ciudades, la jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores.

Sin embargo, se registraron algunas denuncias aisladas de compra de votos y propaganda ilegal, que las autoridades investigan. La participación ciudadana fue moderada, reflejando el cansancio de la población ante la inestabilidad política. Se espera que los resultados preliminares se conozcan en las próximas horas, aunque el conteo oficial podría demorar varios días. El ganador de estas elecciones asumirá el cargo en un clima de expectativas y demandas sociales.

Tanto Fujimori como Sánchez han prometido combatir la corrupción y reactivar la economía, pero sus propuestas difieren en temas clave como la explotación de recursos naturales y el modelo de desarrollo. La comunidad internacional observa con atención este proceso, crucial para la democracia en la región





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