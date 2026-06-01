Elecciones en Perú: Fujimori y Sánchez se disputan la presidencia en un clima de tensión

La candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentan en la segunda vuelta electoral. Las encuestas muestran un empate técnico, con un 38% para Fujimori y 35% para Sánchez, mientras un 27% indeciso o voto nulo define la elección.

Las elecciones presidenciales en Perú entran en su recta final con la segunda vuelta programada para el próximo domingo, donde la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez disputan el cargo de jefe de Estado para el periodo 2026-2031.

Este balotaje se produce en un contexto de profunda crisis institucional, marcada por la sucesión de gobiernos débiles y la falta de respaldo parlamentario, lo que ha generado una creciente desconfianza ciudadana. Según la última encuesta de Ipsos, difundida por el diario El Comercio, Fujimori obtiene un 38% de las preferencias, mientras que Sánchez alcanza el 35%, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error.

Además, un 12% de los electores votaría en blanco o nulo, y un 15% aún no ha definido su voto, lo que convierte a este sector en el factor decisivo de la contienda. La primera vuelta, realizada el 12 de abril, dejó un escenario fragmentado: Fujimori lideró con el 17% de los votos, seguida por Sánchez con el 12%, según datos del Jurado Nacional de Elecciones.

El único debate presidencial, celebrado el domingo pasado, fue un reflejo de la polarización que vive el país. Durante el encuentro, ambos candidatos intercambiaron acusaciones directas sobre la responsabilidad del caos actual, abordando temas como seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, y economía y empleo. Los momentos de mayor tensión surgieron cuando Fujimori vinculó a Sánchez con movimientos radicales de izquierda en la región, mientras que Sánchez señaló los antecedentes de corrupción de la familia Fujimori.

Este intercambio no solo evidenció las profundas diferencias ideológicas, sino que también puso de manifiesto la dificultad de alcanzar consensos en un país donde la confianza en las instituciones se ha erosionado significativamente. De cara al cierre de campañas, programado para el jueves, ambos candidatos intensifican sus estrategias para captar a los indecisos. Fujimori apuesta por un discurso de orden y mano dura contra la delincuencia, buscando atraer al electorado de centro y derecha.

Por su parte, Sánchez promete una transformación social profunda, con énfasis en la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de los servicios públicos. La jornada electoral del 7 de junio será la novena vez que los peruanos eligen presidente en la última década, un récord que subraya la inestabilidad política que atraviesa el país.

Expertos advierten que el próximo mandatario enfrentará el desafío de gobernar sin mayoría en el Congreso y con una ciudadanía exigente que demanda soluciones concretas a problemas como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad. En este contexto, el resultado de la elección tendrá implicaciones no solo para Perú, sino para toda la región, ya que se trata de una contienda entre dos modelos antagónicos.

Mientras Fujimori representa una continuidad de políticas neoliberales, Sánchez propone un giro hacia el progresismo, similar al de otros gobiernos latinoamericanos. La alta abstención y el voto de protesta podrían definir al ganador, en un escenario donde cada sufragio cuenta. La participación ciudadana será clave para legitimar al nuevo presidente, quien asumirá el cargo en medio de expectativas y desafíos enormes. El balotaje peruano es, sin duda, uno de los eventos políticos más relevantes del año en América Latina





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