La jornada electoral en Perú comenzó con retrasos significativos en la apertura de mesas, atribuidos a problemas logísticos en el traslado del material electoral. Votantes expresaron su frustración y descontento, mientras que los candidatos iniciaron sus actividades de campaña. La elección se desarrolla en un clima de desconfianza y fragmentación política.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) informó que los inconvenientes en numerosos centros de votación, incluyendo el Colegio Cooperativo Libertador San Martín, donde emitirá su voto un importante candidato, fueron producto de 'incumplimientos de la empresa responsable del transporte del material electoral'. En estos comicios, están habilitados para elegir presidente, dos vicepresidentes, y diputados y senadores para renovar el Poder Legislativo.

En diversos lugares, los votantes expresaron su malestar a través de protestas y quejas en las puertas de los colegios, debido a que estos permanecieron cerrados incluso dos horas después de la hora prevista de apertura. En el Colegio Libertador San Martín, el candidato presidencial de Renovación Popular, representante de la ultraderecha, ejercerá su derecho al voto este domingo. Estos candidatos son los principales favoritos en una elección que cuenta con 35 aspirantes y que genera incertidumbre sobre la gobernabilidad que tendrá la próxima administración. En diversos centros de votación, se registraron gritos, reclamos y un palpable descontento entre los votantes, ya que a las 9:30 de la mañana (hora de Perú), las puertas de los establecimientos continuaban cerradas, a pesar de que la apertura estaba programada para las 7:00 am. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es fundamental para la democracia. Esto incomoda a aquellos que se consideran poseedores de la verdad. La candidata presidencial de la derecha tradicional, también participó, aclarando que antes de votar, visitaría la tumba de su padre, el expresidente. Las 6 claves de la elección en Perú: un comicio que mezcla 35 candidatos, apatía y fragmentación extrema, se destaca en la instalación de mesas en diferentes colegios, como consecuencia de la falta de material electoral, lo que impidió la apertura de algunos establecimientos a la hora indicada. La empresa encargada del traslado del material electoral, fue señalada como responsable de las demoras, por lo que se debió activar un plan de contingencia. Otros establecimientos emblemáticos, también reportaron largas filas y descontento, debido a las demoras en la llegada del material electoral, una situación que se repitió en varios distritos. La ONPE invoca a los miembros de mesa a mantenerse atentos. Elecciones en Perú 2026, en vivo: desde Lima, se reportan demoras en la apertura de mesas por falta de material y los candidatos inician sus actividades del día. Perú vota en medio de la desconfianza: el ambiente social define la antesala de una elección fragmentada. La ONPE, mediante sus comunicaciones, se enfocó en explicar que los retrasos fueron responsabilidad de la empresa que debía distribuir el material, intentando, de esta manera, mitigar el impacto de estas demoras en el desarrollo de la jornada electoral. La falta de materiales, como las actas y las ánforas, provocaron que muchos ciudadanos, que acudieron a votar desde temprano, tuvieran que esperar durante horas, generando malestar y dudas sobre la eficiencia del proceso. Esta situación se suma al contexto de desconfianza generalizada hacia las instituciones y los políticos, alimentada por escándalos de corrupción y una creciente polarización política





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