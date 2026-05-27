Elecciones en Colombia: La izquierda favorita y el ascenso de un outsider en medio de la violencia

Colombia celebra elecciones presidenciales altamente polarizadas, con la izquierda como favorita y un candidato outsider de derecha ganando terreno. La violencia postacuerdo y el desencanto ciudadano marcan la campaña.

En un contexto de profunda polarización y violencia creciente, Colombia se prepara para unas elecciones presidenciales que podrían redefinir su rumbo político. La izquierda, representada por el candidato del Pacto Histórico , se mantiene como favorita en las encuestas, pero emerge un candidato outsiders, el abogado Abelardo de la Espriella, quien está logrando un crecimiento exponencial en la intención de voto al dirigirse a sectores desencantados con la política tradicional.

Este escenario se desarrolla mientras el país lidia con las secuelas del Acuerdo de Paz y una escalada de violencia protagonizada por grupos armados como el ELN, lo que convierte a la seguridad en el eje central del debate. Por otro lado, la derecha tradicional, con figuras como Paloma Valencia, ve mermado su apoyo histórico, aunque conserva un núcleo duro electoral.

El desencanto ciudadano, evidenciado en frases como "la política no cambia nada", es un factor común que atraviesa a la sociedad colombiana, que asiste a una campaña marcada por discursos que prometen soluciones drásticas, como la reducción del 50% de la violencia con políticas de "sentido común", y que muestran la fragmentación ideológica. La elección representará, en esencia, una pugna entre la continuidad de las reformas de izquierda y un giro hacia un populismo de derecha que cuestiona el establishment, todo en medio de una memoria histórica dolorosa, referencias a paramilitares y un contexto internacional que incluye comparaciones con el movimiento MAGA en Estados Unidos.

Si las encuestas se cumplen, el país se encaminaría a una segunda vuelta, donde los votantes de los sectores perdedores definirán el futuro, aunque la abstención, históricamente alta, sigue siendo una variable decisiva





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