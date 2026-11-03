Elecciones EE.UU. y activos argentinos: impacto de medio término en economía

El resultado electoral estadounidense afecta la incertidumbre local y el riesgo país argentino, superando los 800 puntos, mientras se evalúa la viabilidad de futuros rescates financieros.

Los mercados financieros argentinos reaccionan con cautela ante las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde la posible derrota del expresidente Donald Trump y el Partido Republicano genera incertidumbre sobre la continuidad de los apoyos económicos bilaterales. Este escenario político internacional se suma a las tensiones internas locales, presionando al índice Merval y elevando el riesgo país por encima de los 800 puntos, su nivel más alto desde la tensión preelectoral de 2025.

Riesgo país supera los 800 puntos tras resultados electorales

La elección de medio término llega en un momento crítico donde los activos locales ya venían afectados por expectativas anticipadas respecto a la estabilidad regional. El sorpresivo triunfo de Lula da Silva en Brasil arrastró negativamente a toda la región, intensificando la volatilidad en los instrumentos financieros argentinos. Si Donald Trump pierde ambas cámaras del Congreso estadounidense, el impacto en los precios locales podría sentirse con mayor fuerza, aunque parte de esta presión ya estaría descontada por los analistas debido a la percepción de riesgo actual.

Also read En medio de la tensión internacional, el riesgo país se acerca a 800 puntos y las acciones argentinas en Wall Street caen

Mecanismo ESF permite asistencia sin aprobación legislativa

Una derrota republicana no cerraría necesariamente la puerta a nuevas ayudas financieras para Argentina, ya que la herramienta clave es el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Este mecanismo permite al Tesoro estadounidense instrumentar asistencia financiera y operaciones cambiarias con recursos disponibles sin requerir una nueva votación del Congreso, solo con aprobación presidencial. Para créditos que superen los seis meses, la normativa exige una justificación escrita del Presidente ante el Congreso, pero no una autorización legislativa adicional, lo que mantiene viable el soporte financiero incluso en contextos políticos adversos.

Advertisement

Incertidumbre política local pesa más que factores externos

Marcelo Elizondo, presidente de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) en Argentina, señala que lo que ocurra este martes no debería implicar cambios importantes para la gestión actual, dado que el acuerdo bilateral y el dispuesto por el Exim Bank ya están aprobados y firmados. Sin embargo, advierte que la viabilidad de futuras inversiones y financiamientos queda en duda si el oficialismo pierde el control de la Cámara de Representantes o el Senado. Los inversores necesitan observar cómo respondería el Congreso estadounidense ante eventuales "salvatajes", recordando que las ayudas de 2025 fueron discrecionales y sujetas a escrutinio detallado sobre el uso de recursos.

Sesgo anti-China sostiene apoyo bilateral pese a división

A pesar de la posible pérdida de mayoría republicana, el sesgo anti-China podría llevar a los demócratas a mantener el apoyo estratégico a Argentina, según explica el analista económico internacional. La intervención realizada en 2025 por el secretario del Tesoro, Scott Besent, podría repetirse gracias a los fondos disponibles del ESF, independientemente de la decisión del Congreso. No obstante, la alineamiento de Javier Milei con el gobierno estadounidense crea una situación delicada donde cualquier resultado adverso en ambas cámaras afectaría las expectativas de nuevos anuncios de inversión, consolidando la incertidumbre política interna como el principal desafío económico inmediato.