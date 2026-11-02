Elecciones de medio término en EE.UU. Trump juega su segundo mandato

Donald Trump enfrenta las elecciones de medio término con alta probabilidad de perder la Cámara de Representantes y luchar por el Senado.

Donald Trump pondrá en juego este martes los dos últimos años de su segundo mandato en las elecciones de medio término. Sabe que los comicios marcarán casi con seguridad el fin del control republicano del Congreso, aunque hoy tiene mayoría en ambas cámaras. La clave estará en preservar al menos el Senado para mantener cierta capacidad legislativa.

Historial De Pérdidas Oficiales

No es algo inédito para los oficialismos estadounidenses perder las middle-term. El propio Trump lo sufrió en su primer gobierno entre 2017 y 2021. Se trata de un verdadero referéndum para el presidente de turno, aunque su nombre no aparezca en ninguna boleta. The American Presidency Project, de la Universidad de California, puso esta evidencia en números: el oficialismo perdió 26 escaños en promedio en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado en las últimas 20 elecciones de medio término desde 1946.

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Trump, según encuestas coincidentes, no será una excepción. Solo Bill Clinton y George W. Bush lograron sortear esa maldición histórica. Este patrón sugiere que la presión electoral será intensa y que el partido gobernante deberá enfrentar una realidad política muy diferente a la de sus primeros dos años de gestión absoluta.

Estructura Del Congreso Y Votación

En un escenario político marcado por una fuerte polarización generada por el estilo explosivo del presidente republicano, sobresalen cinco claves que serán fundamentales en estos comicios. Este 3 de noviembre se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes. En total, son 435 miembros de la cámara baja del Congreso quienes están en disputa directa.

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También se elegirán 35 de los 100 escaños del Senado, la cámara alta. Hoy el partido Republicano tiene 219 bancas en la Cámara de Representantes contra 214 en poder Demócrata. En el Senado, el oficialismo cuenta con 53 senadores contra 47 de la oposición. Además, gran parte de los estadounidenses elegirá a sus representantes estatales.

De hecho, 36 estados escogerán gobernador, entre ellos California, Florida, Texas, Nueva York, Georgia, Michigan, Pensilvania y Ohio. En forma paralela, habrá 145 referendos sobre temas que oscilan entre el derecho al aborto y una reforma impositiva. En California se vota una propuesta que exige a los residentes con un patrimonio superior a los U$S 1000 millones pagar un impuesto del 5% sobre el valor total de su fortuna.

Impacto Legislativo Y Económico

Trump está en una situación difícil. Viene de gobernar los primeros dos años con un control absoluto del Congreso. Ahora, parece un hecho que perderá la cámara baja y la lucha se concentra en conservar el Senado. Si pierde ambas cámaras, el gobierno enfrentará un final de mandato sin poder legislativo y bajo una enorme presión opositora.

El impacto sería durísimo. Trump quedaría debilitado en sus planes de imponer políticas públicas y aprobar leyes. Pero además una derrota en ambas cámaras incrementaría el escrutinio del Congreso en su gestión con el eventual avance de juicios políticos. De hecho, Trump aventuró este domingo que, en un escenario legislativo adverso, podría recurrir al veto sistemático.

Supongo que me convertiré en el señor Veto. No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo, afirmó a Fox News. La batalla del Senado es clave. En un eventual empate, tendrá la ventaja del desempate a través de su vicepresidente J.D.Vance.

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Pero si pierde el control de la cámara baja, lo limitaría mucho para cuestiones clave como la designación de jueces, funcionarios del gabinete y embajadores. A Trump le quedaría entonces la opción de gobernar con órdenes ejecutivas, con foco en la política exterior y una carrera abierta por su sucesión. Sumado a esto, el presidente ostenta una mayoritaria imagen negativa.

De hecho, seis de cada diez estadounidenses muestran descontento con Trump, según un reciente sondeo de Gallup. Las causas son fácilmente identificables. No se trata del estilo ofensivo, irreverente y contradictorio del presidente, sino la marcha de la economía y la guerra en Irán. La economía sufrió un golpe desde el inicio de la guerra en Irán en febrero pasado.

El Pentágono tuvo un enorme error de cálculo. Prometió solo cuatro semanas de conflicto, pero ya van ocho meses, más allá de que en las últimas semanas no hubo ataques mutuos. La Casa Blanca no quiso que nada enturbiara la campaña, pero la guerra sigue abierta. El principal impacto fue el alza del combustible. Según la Asociación Automovilística Estadounidense, el precio del galón de nafta alcanzó un promedio de 4,27 dólares.

Frente a los 2,98 dólares de antes de la guerra. Solo en septiembre aumentó 9,1% sobre el mes anterior. El estadounidense promedio vive subido a un automóvil. La suba impactó además en varios productos esenciales para la industria y la agricultura, lo que generó fuertes críticas aún entre los republicanos. Esta coyuntura económica compleja define gran parte del clima electoral actual.