Elecciones de medio término en EE. UU.: Trump, economía y migración definen el resultado

Análisis de las elecciones de medio término en EE. UU. La aprobación de Trump, la economía y la migración son claves. Los demócratas buscan recuperar el Congreso.

La mañana siguiente a la publicación de este análisis, los ciudadanos de Estados Unidos acudirán a las urnas para definir el futuro inmediato de su gobierno. Los electores deben elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, renovar 35 de los 100 escaños del Senado y votar por los gobernadores de numerosos estados. Este proceso, conocido como elecciones de medio término, se celebra exactamente a mitad del mandato presidencial y sirve como un termómetro político crucial.

Factores clave: economía, migración y Trump

Estas elecciones pondrán a prueba el respaldo popular hacia Donald Trump y determinarán el margen de maniobra que tendrá para impulsar su agenda legislativa durante los dos últimos años de su gestión. Con los republicanos aferrados a mayorías estrechas en ambas cámaras del Congreso y los demócratas con la clara expectativa de recuperar terreno perdido, el escenario electoral está definido por tres factores interconectados. Estos son la subida del costo de vida, las controversias en torno a la política migratoria y la creciente impopularidad del presidente.

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Según una nueva encuesta nacional realizada por The New York Times y la Universidad de Siena, solo el 36 por ciento de los votantes probables manifestó su aprobación hacia el desempeño de Trump. En contraste, el 59 por ciento de los encuestados expresó su desaprobación. Este índice de aprobación del mandatario se encuentra en niveles históricamente bajos para un presidente que enfrenta este tipo de elecciones, marcando un punto de inflexión en la percepción pública de su administración.

Referéndum sobre la gestión presidencial

El promedio diario de encuestas realizadas por decenas de organizaciones distintas desde el día de la toma de posesión de Trump refleja un panorama complejo. Bruce Stokes, exdirector de Actitudes Económicas Globales del Pew Research Center e investigador asociado de Chatham House, sintetiza esa combinación con una adaptación de una célebre consigna electoral de James Carville, quien fuera asesor de Bill Clinton. Durante décadas, las elecciones estuvieron dominadas por la idea de que es la economía, estúpido.

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Esta vez, la realidad indica que también se trata de Trump, estúpido. El malestar económico y el rechazo al presidente podrían favorecer a los demócratas, aunque el resultado no necesariamente anunciaría un cambio duradero en las preferencias del electorado. Las elecciones de medio término van a funcionar como un referéndum sobre Trump, donde el partido que ocupa la Casa Blanca suele afrontar una elección difícil cuando los votantes expresan frustración con la economía o con la gestión del gobierno.

Riesgo republicano y disputa política

El líder republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso, lo que constituiría el principal peligro para la agenda de Trump. Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambas complicaría la aprobación de nuevas leyes. Esto obligaría al gobierno a negociar con la oposición y ampliaría la capacidad de los legisladores para investigar a la administración en ejercicio.

Por el contrario, conservar el control legislativo permitiría a los republicanos defender las principales iniciativas presidenciales y limitar las posibilidades de la oposición de imponer su propia agenda. Una derrota republicana también podría tener consecuencias para la política exterior de Trump, ya que los demócratas podrían obstaculizar la aprobación de fondos para determinadas iniciativas, cuestionar operaciones militares y abrir investigaciones sobre las decisiones de la Casa Blanca.

Pronósticos y contexto histórico

En la Cámara de Representantes, los pronósticos favorecen especialmente a la oposición. Matthew Green, politólogo y profesor de la Universidad Católica de Estados Unidos, señala que el partido del presidente casi siempre pierde bancas en las elecciones de medio término. En esta ocasión, esa tendencia se combina con la baja popularidad de Trump y el pesimismo de los estadounidenses respecto de la economía.

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Los tres factores configuran un escenario adverso para los republicanos. Dadas estas condiciones, a esta altura sería necesario casi un milagro para que los republicanos conservaran su mayoría, sostiene Green. Sin embargo, una derrota republicana no significaría necesariamente que Estados Unidos está abandonando de manera permanente el trumpismo, advierte Stokes.

Stokes explica que los votantes estadounidenses han mostrado poca paciencia con sus dirigentes. En 11 de las últimas 13 elecciones, cambiaron el control de la Cámara de Representantes, el Senado o la Casa Blanca. En su interpretación, una victoria demócrata podría expresar tanto un rechazo específico a Trump como una tendencia recurrente a castigar al partido gobernante. Durante esta campaña, los demócratas buscan convertir el costo de vida en el centro de la discusión, mientras los republicanos intentan movilizar a su base y defender los resultados de la administración en materia migratoria y de seguridad nacional.

Si bien el presidente conservaría amplias facultades ejecutivas en materia diplomática y militar, el principal efecto de una pérdida del Congreso sería un aumento de los controles políticos y de las dificultades para implementar su agenda internacional. La disputa tiene además una dimensión política clara, ya que el electorado utiliza estos comicios para evaluar el desempeño reciente de la administración actual, marcando un punto de quiebre en la dinámica política del país.