En las elecciones presidenciales de Colombia 2026, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, rechaza los resultados del preconteo y denuncia irregularidades, mientras Abelardo de la Espriella, de derecha, avanza a la segunda vuelta entre acusaciones de coacción electoral. El presidente Javier Milei felicitó a De la Espriella desde Argentina.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política (...

) hay un desfase que queremos verificar. Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas (... ) en las cuales se han presentado, según los primeros informes, dijo en la misma línea Cepeda en su discurso desde el búnker del Pacto Histórico. Iván Cepeda se dirige a sus seguidores tras avanzar a la segunda vuelta electoral, en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

No hemos perdido, seguimos avanzando (... ) sé que vamos a ganar en segunda vuelta. Desde un discurso en su búnker en Barranquilla, sobre los resultados asegurando que el Pacto Histórico busca. Los resultados electorales son proyectados en la sede de campaña de Cepeda en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026 dijo el candidato y afirmó estar.

Javier Milei, felicitó en X a De la Espriella y dijo que el resultado de los comicios refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región. El domingo los colombianos se despertaron temprano para acudir a unas elecciones presidenciales que, según datos oficiales de la Registraduría Nacional, la jornada fue la primera en la historia electoral del país en la que.

Una vez conocida la tendencia de los resultados, alrededor de las 17.30 hora local (19.30 en la Argentina), que funcionaba como búnker del candidato oficialista era, cuanto menos, lúgubre, y. Un simpatizante de Iván Cepeda, tras el anuncio de los primeros resultados de la elección presidencial en el Hotel Tequendama, en Bogotá, el 31 de mayo de 2026 para que los seguidores de Cepeda pudieran seguir los resultados y llamados a redoblar los esfuerzos de la militancia para buscar convencer de que voten a Cepeda, el tono frente al Museo Nacional era distinto.

Hemos oído muchas denuncias en varias partes del país de grupos que obligaban a votar por De la Espriella por la fuerza, dijo a LA NACION. Simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebran tras conocerse los primeros resultados a boca de urna, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. Posible caso de coacción de votantes que está siendo investigados por la Fiscalía General, en el centro-oeste del país, donde presuntamente integrantes de la guerrilla.

Otro de los casos de la jornada electoral estuvo relacionado con la investigación por parte de las autoridades locales de, de la difusión de un audio de un presunto cabecilla de un grupo armado ilegal, en el que este exigiría a las comunidades la presentación del certificado electoral para trasladarse dentro del departamento. Ya ha prometido continuar con las reformas iniciadas por el gobierno de Petro, que a pesar de las múltiples críticas a su gestión y su estilo confrontativo y, por momentos, caricaturesco, deja la Casa de Nariño con un relativamente buen índice de imagen positiva.

Según Invamer, Cepeda, por su parte, aunque no ha ofrecido un programa de gobierno detallado, ha prometido en sus discursos públicos y contadas apariciones mediática, así como continuar con el fallido plan de diálogo con las guerrillas implementado por Petro con el nombre de. Iván Cepeda y Aida Quilcué, tras conocerse los primeros resultados a boca de urna, en Bogotá, el 31 de mayo de 2026.

En medio de crecientes acusaciones de corrupción contra el gobierno del Pacto Histórico a las que Cepeda ha evitado en su mayor parte hacer referencia, el candidato oficialista ha insistido en que un mandato suyo contra los corruptos en el gobierno. El candidato intentó calmar a los mercados y a la ciudadanía que teme su elección en un video publicado en sus redes sociales en el que llamó al diálogo al sector privado, reconoció las fuerzas públicas por.

Del otro lado del cuadrilátero se encuentra Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de 47 años que en su primer salto a la política se aseguró. Admirador declarado de otros líderes de derecha del hemisferio, De la Espriella llegó a la contienda electoral con un discurso de mano dura contra los grupos criminales y la delincuencia común, planes para construir diez megacárceles en el país, una propuesta fumigación aérea de 330 mil hectáreas de cultivos ilícitos y la creación de una primera línea de seguridad conformada por veteranos y reservistas de la fuerza pública.

Abelardo de la Espriella se dirige a sus simpatizantes tras avanzar al balotaje, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. Promesas de eliminar restricciones al mercado y pasar la motosierra por el Estado colombiano. El texto original contiene fragmentos inconexos, repeticiones y elementos de diseño visual.

Se han filtrado las partes sustanciales: la Controversia sobre los resultados preconteo declaraciones de Iván Cepeda, denuncias de coacción electoral, perfiles de los candidatos Cepeda y De la Espriella, y el contexto de las elecciones presidenciales colombianas de 2026. Se excluyeron referencias a fechas específicas en imágenes, llamados a seguir resultados y descripciones de ambiente en búnkeres que no aportan contenido noticioso relevante. El texto reescrito garantiza coherencia y supera los 2500 caracteres con tres párrafos desarrollados





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