Elecciones Alaska: Contienda entre Peltola y Sullivan redefine el Senado

La disputa en Alaska por el escaño del Senado de EE.UU. entre Mary Peltola y Dan Sullivan enfrenta una estrategia electoral única con dos candidatos Sullivan, afectando el control de la cámara alta.

La carrera por el escaño del Senado de Estados Unidos en Alaska ha alcanzado un punto de inflexión crítico, caracterizado por una maniobra electoral sin precedentes que ha generado una intensa disputa nacional. La excongresista demócrata Mary Peltola mantiene una estrecha ventaja sobre el senador republicano Dan Sullivan, con una diferencia de apenas 626 votos según los datos preliminares al mediodía del miércoles. Esta contienda, que representa uno de los batallones más importantes para determinar el control del Senado, se ha visto complicada por la presencia de un tercer candidato con un nombre casi idéntico al del legislador republicano, lo que ha desatado un furor legal y político.

Estrategia electoral del nombre idéntico

La particularidad central de esta elección reside en la presencia de dos contendientes con nombres prácticamente inconfundibles para el elector promedio: el senador republicano en ejercicio, identificado formalmente como Daniel S. Sullivan, y un profesor jubilado llamado Daniel J. Sullivan Jr., quien se postula como independiente. Esta duplicación en la papeleta electoral no es casualidad, sino el resultado de una estrategia deliberada para generar confusión y restar votos al senador republicano. El hombre elegido para esta táctica es un maestro retirado que reside en la pequeña localidad pesquera de Petersburg, quien inicialmente buscó las nominaciones por el Partido Republicano.

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El segundo Sullivan logró superar las primarias celebradas en agosto, aunque obtuvo solo el 2,5% de los votos en ese proceso interno. Sin embargo, superó una batalla judicial prolongada sobre su habilitación para figurar en la boleta final. Las autoridades electorales de Alaska decidieron incluirlo sin afiliación partidaria, mientras que el senador aparece claramente identificado con su etiqueta republicana. Esta distinción técnica ha sido insuficiente para evitar la sospecha de interferencia externa en el proceso democrático, ya que el candidato independiente acumula actualmente alrededor de 2700 votos, una cifra que supera la diferencia actual entre Peltola y Sullivan.

Acusaciones de manipulación y defensas legales

La operacion electoral tomó relevancia pública a finales de octubre, cuando The New York Times reveló mensajes de texto que documentaban discusiones entre la campaña de Peltola y el Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC). Estos documentos sugerían conversaciones sobre la posibilidad de reclutar a individuos con el mismo nombre del senador para competir en los comicios. Aunque la campaña de Peltola ha rechazado rotundamente cualquier acusación de haber participado en el reclutamiento del segundo candidato o de intentar engañar a los votantes, las revelaciones han reavivado las denuncias republicanas. Estas afirmaciones sostienen que hubo una maniobra deliberada para alterar el resultado en una elección decisiva para la composición del Senado.

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El propio Daniel J. Sullivan ha negado haber recibido instrucciones o haber mantenido contacto con la campaña demócrata, desligándose así de cualquier acusación de ser un instrumento de manipulación política. Sin embargo, la presión legal sigue intensificándose desde el nivel federal. El presidente Donald Trump intervino personalmente en la controversia, respaldando los cuestionamientos contra la candidatura del segundo Sullivan. Su administración presentó una demanda formal para impedir que Alaska certificara el resultado si el senador republicano perdía por un margen inferior a los votos obtenidos por su homónimo, alegando que algunos electores podrían haber votado por error.

Fallo judicial y mecánica de la votación preferencial

La demanda federal fue desestimada el domingo 1 de noviembre por la jueza federal Sharon Gleason, quien determinó que el Gobierno carecía de legitimación para presentar el reclamo. La magistrada señaló que no existía un mecanismo viable para separar las papeletas sin vulnerar el secreto del voto, además de advertir que modificar las reglas electorales cuando ya se habían emitido numerosos sufragios generaría mayor confusión. A pesar de este revés legal, el Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión, manteniendo viva la incertidumbre sobre la certificación final.

Un factor determinante en el desenlace final es el sistema de votación por orden de preferencia (ranked-choice voting) que utiliza Alaska. Este mecanismo permite a los electores ordenar a los candidatos según sus preferencias personales. Si ningún postulante supera el 50% de los votos en la primera ronda, se elimina al menos votado y sus sufragios se redistribuyen según la segunda opción indicada en cada papeleta. Este proceso continúa hasta que un candidato alcance la mayoría. Por ello, los votos del segundo Sullivan no garantizan automáticamente una victoria para Peltola, ya que dependerá de las preferencias alternativas que hayan señalado sus votantes en las papeletas secundarias.

Ante esta complejidad, el senador republicano Dan Sullivan ha difundido un anuncio radial instando a sus seguidores a ubicarlo en primer lugar en la boleta. Asimismo, ha pedido a su base electoral que, si no resulta elegido en la primera preferencia, lo coloquen en segundo lugar, por delante de Mary Peltola. Esta estrategia busca maximizar la transferencia de votos en las rondas de redistribución. La disputa en Alaska se suma a otra contienda sin definición en Misisipi, consolidando una semana crítica con implicaciones directas para el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos.