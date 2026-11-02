Elecciones 2028: Trump, Demócratas y Republicanos Definen el Congreso

Estados Unidos vota el 3 de noviembre. Analizamos los sondeos, los escaños clave y el impacto de la redistritación en el control del Congreso bajo la administración Trump.

Estados Unidos se dirige a las urnas este martes 3 de noviembre para celebrar sus elecciones de medio término durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Los sondeos nacionales sitúan a los demócratas con una ventaja de ocho puntos, viéndolos como favoritos para recuperar la Cámara de Representantes, aunque el Senado mantiene una competencia más ajustada.

Demócratas lideran sondeos y mercados

Los mercados financieros y los analistas políticos ven a los demócratas como los principales beneficiarios potenciales de esta jornada electoral. Esta percepción de favoritismo contrasta con la postura del presidente Trump, quien ya ha advertido que vetará todas las iniciativas legislativas que provengan del Capitolio si su partido pierde la mayoría en ambas cámaras del Congreso. La tensión entre la administración ejecutiva y el legislativo se intensifica con estas cifras de sondeo, lo que podría paralizar la agenda gubernamental si los resultados confirman la tendencia actual.

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Renovación de escaños federales y estatales

La renovación legislativa implica cambios significativos en la composición del poder federal. Los ciudadanos renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen actualmente una mayoría estrecha de 218 contra 214 demócratas, con un independiente que vota con ellos y dos vacantes. Para tomar el control, los demócratas necesitan ganar exactamente cuatro bancas. En el Senado, la situación es similar: los republicanos tienen 53 bancas contra 47 demócratas, lo que requiere una ganancia neta de cuatro escaños para los opositores, ya que el vicepresidente JD Vance desempata a favor de la mayoría republicana en caso de empate 50-50.

Además de los cargos federales, 35 senadores salen a votación, incluyendo 33 renovaciones regulares y dos elecciones especiales en Florida y Ohio. Estas elecciones especiales cubren los escaños que anteriormente ocupaban Marco Rubio y JD Vance. El ciclo también contempla la elección de gobernadores en 36 estados, con la particularidad de que en la mitad de ellos el mandatario actual no busca la reelección, lo que introduce dinámicas locales impredecibles en el panorama nacional.

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Impacto de la redistritación y economía

Un factor determinante en este ciclo electoral es la redistritación a mitad de década impulsada por varios estados republicanos bajo el liderazgo político de Donald Trump. Este proceso de rediseño de mapas electorales ha alterado las probabilidades tradicionales. Un análisis basado en datos del Cook Political Report indica que diez bancas que antes se inclinaban hacia los demócratas ahora favorecen a los republicanos, frente a solo cuatro cambios en sentido contrario. Esta reconfiguración geográfica de los distritos electorales dificulta significativamente el objetivo demócrata de recuperar el control legislativo.

La economía y el ánimo del electorado siguen siendo factores influyentes. Los votantes también eligen miles de legisladores estatales, jueces y funcionarios locales. Las legislaturas de estados clave como Alaska, Arizona, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Pensilvania y Wisconsin podrían experimentar cambios notables para 2027. Estos cambios estatales afectan directamente a las escuelas, las rutas, los impuestos estatales y la organización de los propios comicios en futuras elecciones.

Reglas de votación anticipada y por correo

El proceso electoral varía según cada estado, sin un sistema único nacional. Para votar, el ciudadano debe ser estadounidense, tener 18 años al 3 de noviembre y haberse registrado en los plazos establecidos. Las fechas de cierre de registro ya han pasado en lugares como Nueva Jersey el 13 de octubre y Nueva York el 24. Sin embargo, estados como Illinois permiten la inscripción en persona durante el voto anticipado y el día de la elección.

El voto anticipado presencial es una opción disponible en 47 estados, con períodos que oscilan entre 3 y 46 días. Solo Alabama, Mississippi y New Hampshire no ofrecen esta modalidad general. Los plazos de cierre anticipado son críticos: Texas cierra el 30 de octubre, Florida el 31, Nueva York y Nueva Jersey el 1 de noviembre, e Illinois el lunes 2. Los horarios y centros de votación dependen estrictamente del condado.

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El voto por correo presenta reglas dispares. Estados como Massachusetts envían solicitudes automáticamente, mientras que Texas limita su uso a requisitos específicos. Los plazos de devolución varían enormemente. En California, la boleta con matasellos del 3 de noviembre es válida si llega antes del 10. Carolina del Norte exige la entrega hasta las 19:30 del día de la elección, mientras que Nueva Jersey acepta boletas en un plazo de seis días. La disponibilidad de buzones de entrega también está fragmentada, con 15 estados que los exigen y 11 que los prohíben.