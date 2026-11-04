Elecciones 2024: Hitos históricos de gobernadoras y diversidad en EE.UU.

Resultados históricos de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. revelan primeras mujeres negras e indígenas como gobernadoras, marcando una nueva era de diversidad política.

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, celebradas este martes, han reconfigurado significativamente el mapa político del país con resultados que establecen precedentes históricos. Por primera vez en la historia democrática estadounidense, se eligió a una mujer negra y a una mujer indígena para ocupar el cargo de gobernadora en sus respectivos estados, marcando un punto de inflexión en la representación gubernamental.

Estos logros electorales se suman a la integración del Senado con una representante de un pueblo originario y el primer hombre abiertamente gay elegido para esa cámara legislativa. La diversidad racial, étnica y de género se refleja ahora con mayor fuerza en las cúpulas del poder, tanto dentro del Partido Demócrata como del Partido Republicano, desafiando décadas de dominación masculina y blanca.

Also read Elecciones US 2024: Impacto geopolítico y económico en Argentina según analista

Gobernadoras históricas en Georgia y Nuevo México

Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos, celebrando 250 años de existencia del país. La dirigenta demócrata y exalcaldesa de Atlanta derrotó al empresario republicano Rick Jackson, poniendo fin a una larga sucesión de mandatarios blancos en Georgia. Durante su celebración de victoria, Bottoms afirmó que este resultado debería recordar a todos que Georgia no está definida por un solo momento en el tiempo ni por una sola persona.

En Nuevo México, Deb Haaland hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora. La dirigente demócrata, integrante de la comunidad Pueblo de Laguna, se impuso al republicano Gregg Hull en una contienda que reescribe la narrativa política estatal. Haaland, quien ya había sido la primera persona indígena en dirigir el Departamento del Interior durante la presidencia de Joe Biden, celebró que en el 250º año de la nación, una mujer indígena alcanza este cargo supremo.

Advertisement

Diversidad récord en otros estados y el Senado

Los resultados electorales extendieron sus efectos hacia otros estados clave, registrando hitos sin precedentes en múltiples regiones. En Florida, el republicano Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador negro elegido por voto popular en la historia estatal, mientras que en Wisconsin, el demócrata David Crowley alcanzó el mismo hito histórico. Estas victorias demuestran que la barrera del racismo institucional está cediendo en distintas partes del territorio nacional.

En Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina elegida para dirigir ese estado. Asimismo, en California, Xavier Becerra ganó la gobernación y será el primer dirigente latino en ocupar el cargo desde Romualdo Pacheco en 1875. En Tennessee, la republicana Marsha Blackburn derrotó a la demócrata Jerri Green para convertirse en la primera mujer gobernadora del estado.

La renovación del Senado también registró avances significativos con la elección de Peggy Flanagan, vicegobernadora de Minnesota y miembro de la Banda de la Tierra Blanca del pueblo ojibwe. Flanagan se convirtió en la primera mujer indígena estadounidense elegida senadora tras derrotar a Michele Tafoya, exreportera deportiva. Este resultado contribuyó al avance del partido demócrata en la Cámara Alta, consolidando una presencia más diversa en el legislativo federal.

Hitos del Senado y disputas pendientes

En Nueva Hampshire, el congresista demócrata Chris Pappas derrotó al republicano John E. Sununu para convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido senador de Estados Unidos. Durante la campaña, Pappas evitó colocar su orientación sexual en el centro de la discusión, afirmando que no competía para hacer historia, aunque su victoria marcó un precedente legal y social irreversible.

Advertisement

Mientras tanto, en Michigan continuaba una de las disputas más observadas del ciclo electoral. El demócrata Abdul El-Sayed, epidemiólogo nacido en el estado, buscaba convertirse en el primer musulmán elegido para integrar el Senado estadounidense. Sin embargo, debía superar al republicano Mike Rogers en una elección reñida que enfrentó ataques de dirigentes republicanos, incluyendo a Donald Trump, quien calificó a El-Sayed de peligrosamente radical.

Otra contienda pendiente era la de Alaska, donde la demócrata Mary Peltola, de origen yup'ik, buscaba derrotar al senador republicano Dan Sullivan. Peltola ya había hecho historia en 2022 al convertirse en la primera indígena de Alaska elegida para la Cámara de Representantes, lo que mantiene esta carrera como un punto clave para la diversidad en el Senado. Estos resultados reflejan, según Alexis Anderson-Reed de State Voices, el esfuerzo colectivo de personas no blancas y comunidades LGBTQ+ para salvar la democracia mediante la organización ciudadana.