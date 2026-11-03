Elecciones 2024 en EE. UU.: Trump enfrenta riesgos por control del Congreso

Donald Trump se juega el futuro de su mandato en las elecciones intermedias. Los sondeos indican una ventaja demócrata que podría limitar su poder legislativo y generar conflictos internos.

Donald Trump se enfrenta este martes a las elecciones de medio término en Estados Unidos, un proceso electoral que determinará el rumbo político de los dos últimos años de su segunda presidencia. El presidente republicano somete su gestión a un referéndum virtual en un contexto complejo, marcado por una guerra inconclusa con Irán que ha impactado negativamente en la economía estadounidense. La pérdida del control del Congreso representa un riesgo latente que podría alterar significativamente la capacidad administrativa de su mandato.

En la actualidad, el Partido Republicano mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con 219 bancas en la Cámara de Representantes frente a 214 demócratas, y 53 senadores republicanos contra 47 de la oposición. Sin embargo, los pronósticos electorales predicen un triunfo holgado para los demócratas en la Cámara de Representantes y una competencia intensa en el Senado, lo que condicionaría directamente la agenda legislativa de la administración Trump.

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Resultados previstos y cambios en el Congreso

Los sondeos actuales vaticinan una dura derrota para el oficialismo republicano, con la firma Decision Desk HQ señalando que el Senado cambiaría a una mayoría demócrata de 52-48. En la Cámara de Representantes, se espera una ventaja opositora cómoda de 241-194, lo que supondría un cambio drástico en la balanza de poder. Este escenario abriría la puerta a investigaciones, posibles procesos de impeachment, dificultades para confirmar jueces y cargos clave, y potenciales cierres de gobierno por diferencias presupuestarias con el Partido Demócrata.

Además de las elecciones legislativas, los estadounidenses renovarán 36 gobernadores y cientos de legisladores estatales en 46 estados. Se elegirán además fiscales, miembros de juntas escolares y sheriffs. Las encuestas sugieren que los demócratas podrían ganar senadores en territorios tradicionalmente conservadores como Texas y Kansas, lugares donde la oposición no ganaba una banca en la cámara alta desde 1932. Esta dinámica podría influir en el debate sobre la política migratoria y el papel de ICE.

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Reacciones de Trump y análisis político

Donald Trump, en su campaña, anticipó una posible confrontación afirmando que se convertiría en el señor Veto si las cosas no salen a su favor, según declaraciones a la cadena Fox News. El mandatario se aferra a las cifras de diversas encuestadoras globales que indican su popularidad, aunque los datos nacionales muestran que seis de cada diez estadounidenses rechazan su labor en la Casa Blanca. Su capacidad para impulsar su agenda se verá severamente limitada si pierde el control del Congreso.

El analista Mariano de Alba, investigador del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos en Reino Unido, advirtió que una amplia derrota republicana facilitaría la paralización de iniciativas. Por su parte, el analista Juan Negri comentó que, ante un resultado adverso, es probable que Trump se ponga confrontativo y amenace con vetar cualquier iniciativa demócrata. Ambos expertos coinciden en que el presidente minimizará la derrota en público, aunque en la práctica le pese significativamente.

Impacto en el voto latino y futuros pasos

El ala socialista de los demócratas busca colocar a un número récord de diputados y senadores, lo cual podría cambiar el enfoque de la política y la policía migratoria. Este tema causó enormes cuestionamientos en la comunidad hispana y influye notablemente en el voto latino, que se perfila como un factor clave inclinado hacia la oposición. La dinámica interna del Partido Republicano también podría verse afectada, con posibles competencias para definir al candidato en 2028.

Los resultados no serán inmediatos debido a la gran diferencia horaria y la demora en el conteo de votos por correo, de los cuales ya se han emitido millones. Se calcula que 53 millones de estadounidenses ya votaron, de una población elegible de 240 millones. Se estima que entre 160 y 200 millones se registraron para votar. La principal incógnita radica en si Trump asumirá un resultado adverso como el ocaso de su presidencia o si intentará influir en la selección del próximo candidato republicano.