Nelson Pugliese lidera Legado Velezano en elecciones con récord de participación, garantizando continuidad financiera y deportiva para el club de Liniers.

En un proceso electoral marcado por cifras récord de participación, Nelson Pugliese asume la presidencia de Club Atlético Vélez Sarsfield. La lista Legado Velezano, encabezada por Pugliese, logró 3.769 votos de un padrón de casi 10.000 socios, lo que representa el 38,6% del total. Este triunfo asegura la continuidad del oficialismo y el proyecto de gestión iniciado en 2022. El Polideportivo del club en Liniers fue testigo de esta jornada histórica con una votación sin precedentes.

Pacto de gestión y transición de liderazgo

El nuevo mandatario, Nelson Pugliese, asumirá la conducción del club para ocupar el sillón que hizo célebre José Amalfitani. Hasta ahora ejercía el cargo de vicepresidente, una posición en la que acumuló experiencia en el sector financiero. Fabián Berlanga, quien lideraba la gestión actual, continuará su trayectoria institucional al asumir la vicepresidencia tercera. Esta estructura busca mantener la estabilidad administrativa mientras se implementan las nuevas directrices económicas.

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Reducción del déficit y plan económico 2027-2029

Nelson Pugliese detalló una estrategia financiera agresiva para sanear las cuentas del club en los próximos años. Al recibir la dirección cuatro años atrás, el equipo heredó un déficit mensual entre 1,8 y 1,9 millones de dólares. A marzo de 2026, lograron reducirlo en un 30%, situándolo entre 1,2 y 1,3 millones de dólares mensuales. El crecimiento comercial fue clave, pasando de 3,9 millones de dólares en 2023 a 10 millones proyectados en 2026.

El plan económico 2027-2029 establece una meta verificable: reducir el déficit estructural anual de 18 millones a 5 millones de dólares. Esto implica un ahorro neto de 13 millones de dólares anuales para la institución. El objetivo es alcanzar un equilibrio operativo donde la venta de jugadores de La Fábrica financie la inversión futura en lugar de cubrir gastos operativos diarios.

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Mensajes de los socios y madurez institucional

La participación aumentó de 7.665 votantes en 2023 a 9.769 en 2026, marcando la segunda elección récord consecutiva. La lista ganadora impuso en 44 de las 50 mesas de votación, superando al resto por más de ocho puntos. Pugliese interpretó este resultado como una señal de salud institucional y madurez del socio, alejado de la urgencia política de años anteriores. La gestión ahora prioriza la rendición de cuentas transparente ante la comunidad.

Continuidad deportiva y Guillermo Barros Schelotto

La prioridad absoluta de la nueva directiva es la continuidad de Guillermo Barros Schelotto en la dirección técnica. Pugliese afirmó que hay mucha sintonía y que las conversaciones contractuales están avanzadas hacia un cierre. La firma dependerá de ajustar los términos dentro de los parámetros de sustentabilidad financiera establecidos. El ciclo evaluado es sumamente positivo, con tres estrellas conquistadas y presencia en copas internacionales.

La estrategia conecta directamente la competitividad deportiva con el orden económico. Pelear en la cima valoriza el plantel, atrae patrocinadores y genera ingresos genuinos. Este ciclo virtuoso permite seguir reduciendo el déficit, reforzar el equipo con inteligencia y mantener la inversión en las categorías inferiores del club, asegurando su futuro a largo plazo.