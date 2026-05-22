El último huracán del máximo glamour de Cannes y su impresionante proceso creativo detrás de los looks soñados y de alta costura

Se prepara meses antes, entre bocetos, pruebas y negociaciones con casas de moda. Lo que el público ve en unos segundos es el resultado de un engranaje preciso donde cada detalle importa.

Cada elemento se escoge con precisión milimétrica. Y al frente de este proceso están los estilistas, auténticos arquitectos de la imagen, responsables de dar coherencia y carácter a cada conjunto. Cada estelita participará en el gran evento a lo largo de todos los meses previos. El proceso creativo arranca con una reflexión entre el estilista y su cliente.

‘¿Para este Cannes, algo sobrio y elegante? O más bien…‘ Vanzato, formado en los talleres de alta costura de Dior y luego junto a Zac Posen en Nueva York, y detrás de los looks de supermodelos como Coco Rocha, infaltable en Cannes. Madonna revelando el célebre corsé cónico de Jean Paul Gaultier. Coline Bach, la estilista francés, nos cuenta que detrás de cada conjunto hay “Un estilista no solo propone looks.

Poco a poco, eleva su estatus dentro del mundo de la moda.

‘ Siempre actúa como un autoproclamado arquitecto de la moda, 책임지는 전 세계에 예술적 인식을 바꾸는 에너지를 줍니다. Otro buen imagen impression에 소비자들이 예술적 인식을 바꾸는 인사이트를 줍니다. Pero en Cannes, la moda también se negocia. Enfrente de cada vestimenta hay.

“ La presión se ha intensificado con las redes sociales, que multiplican la visibilidad de cada aparición. Un look puede generar millones de visualizaciones y convertirse en tendencia global en cuestión de minutos. ocratico





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