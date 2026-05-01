El zapallo, el ingrediente secreto que hace único al locro argentino

Descubre por qué el zapallo es esencial en la preparación del locro, el plato tradicional argentino que se disfruta especialmente en fechas patrias. Cocineros expertos revelan sus trucos para lograr la textura y el sabor perfectos.

Dentro de la cocina tradicional argentina, el locro se erige como un plato emblemático, especialmente durante las fechas patrias . Este guiso, que forma parte del patrimonio culinario del país, tiene una característica que lo distingue: la presencia del zapallo, un ingrediente que los cocineros argentinos consideran indispensable para lograr la textura y cremosidad perfectas.

El zapallo, al cocinarse durante horas, se deshace y actúa como un espesante natural, aportando un sabor suave que equilibra los sabores intensos del plato. Este vegetal, que no debe confundirse con la calabaza, es clave para alcanzar la consistencia característica del locro. La cocinera Narda Lepes, reconocida figura de la gastronomía argentina, compartió un consejo ancestral que recibió de su abuela: "El locro se hace con zapallo, no con anco".

Según explicó, el zapallo se incorpora cuando los demás ingredientes ya están cocidos, y su función es desaparecer en la preparación, sin dejar trozos visibles, para espesar el guiso de manera homogénea. Por su parte, Paulina Cocina, otra experta en la materia, destacó la importancia de utilizar el zapallo en dos etapas: primero, en cubos durante la segunda cocción, y luego rallado para dar el toque final de cremosidad.

El zapallo no solo aporta textura, sino que también equilibra los sabores fuertes del locro, como los de la carne y los frijoles, creando un plato armonioso y delicioso. Aunque existen múltiples variantes del locro, desde versiones más simples hasta otras más elaboradas, el zapallo siempre ocupa un lugar central. Su capacidad para integrarse perfectamente con los demás ingredientes y su versatilidad lo convierten en un elemento insustituible.

Además, su presencia es un homenaje a las raíces culinarias argentinas, donde los ingredientes locales y las técnicas tradicionales se combinan para crear platos que perduran en el tiempo. En definitiva, el zapallo es mucho más que un simple ingrediente en el locro; es el alma de este plato, el secreto que lo hace único y lo mantiene vigente en la cocina argentina





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