Juan Monaco revive su momento crucial en la final de la Copa Davis de Argentina 2016 y reflexiona sobre el legado del equipo campeón. Análisis de TyC Sports.

Diez años después de la histórica consagración de la selección argentina de tenis, Juan Monaco, conocido como El Yacaré, compartió sus vivencias más íntimas sobre aquel campeonato en una entrevista exclusiva para TyC Sports. El exjugador recordó con emoción el instante exacto en que logró el punto decisivo contra Gran Bretaña, un logro que catapultó al equipo albiceleste hacia la final del torneo.

El punto clave contra el equipo británico

Monaco detalló cómo su triunfo fue la pieza fundamental que permitió a la Albiceleste superar a la selección de Gran Bretaña y clasificarse para la última instancia del torneo. Considera que aquella experiencia representa el momento más feliz de su trayectoria profesional, un hito que marcó profundamente su vida y su carrera deportiva.

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El tenista confesó que no había prestado atención a la fecha exacta del día en que se ganó la Copa Davis, por lo que el paso del tiempo ha suavizado los recuerdos específicos de ese día. Sin embargo, describe la sensación como espectacular y destaca la gratitud que recibe diariamente de una gran cantidad de personas que valoran su contribución al éxito nacional.

Estrategia de Fabián Orsanic y el perfil bajo

El Yacaré elogió la visión táctica de Fabián Orsanic, el capitán del equipo, quien diseñó una jugada maestra para colocar a Juan Martín Del Potro en las canchas con su físico completo contra un Andy Murray que parecía invencible. Orsantic tomó la decisión de incluir a Monaco en el dobles y, posteriormente, en el quinto punto de la final, aprovechando la racha positiva de su jugador.

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Monaco explicaron que venía de entrenar muy bien durante la semana y que ese día llegaron a la cancha junto a sus compañeros para practicar a la misma hora. Esta estrategia de confusión mantuvo a sus rivales sin saber quién iba a disputar el punto decisivo, un detalle que consideraron crucial para la victoria.

Resaltó la importancia de mantener una relación armónica entre los integrantes del equipo y un perfil bajo mediático. Esta dinámica permitió que el grupo se enfocara exclusivamente en el rendimiento, evitando las distracciones de las portadas de los diarios y fomentando una cohesión interna invaluable durante la competencia.

El peso emocional de Federico Delbonis

En diálogo con Infobae, Federico Delbonis, quien aseguró la victoria contra Croacia en la final, reflexionó sobre la enorme presión que cargó durante aquellos partidos. Describió la tensión y la responsabilidad como momentos de máxima intensidad, similares a experiencias que otros jugadores han sufrido en épocas anteriores.

Delbonis admitió que no pudo dormir debido a la ansiedad y se levantó con frustración cuando Juan Martín Del Potro perdió el segundo set en la final. Aunque expresa felicidad por el logro colectivo, también reconoce que aquella conquista tuvo un costo emocional significativo en su carrera personal y profesional.

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Comparaciones con momentos vitales y legado

El exjugador comparó la emoción de ganar la Copa Davis únicamente con el nacimiento de sus tres hijos y su boda con su esposa. Esta analogía subraya la profundidad emocional del triunfo deportivo, situándolo al mismo nivel que los eventos más importantes de su vida privada.

Monaco enfatizó que el éxito no habría sido posible sin la colaboración de todos, especialmente destacando el rol vital de Juan Martín Del Potro y su propia capacidad para ganar los segundos puntos. Utilizó una comparación con la selección argentina de fútbol para ilustrar que, aunque existen figuras estelares, el trabajo en equipo y la entrega de cada integrante son indispensables para la victoria final.