El Xeneize lucha por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores

El Xeneize jugará un duelo decisivo ante el equipo brasileño con la necesidad de sumar de a tres para seguir con chances de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera. Los jugadores Amarillo tienen dos amarillas y, en caso de ser amonestados, quedan suspendidos para el duelo frente a La situación, deja en tenso el escenario de la Copa Libertadores, donde Boca está eliminado si deja escapar el empate y una derrota puede reestablecer la situación en la tabla.

El Xeneize jugará un duelo decisivo ante el equipo brasileño con la necesidad de sumar de a tres para seguir con chances de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera.

Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa acumulan dos amarillas y, en caso de ser amonestados ante el conjunto brasileño, quedarán suspendidos para el duelo frente a Las tarjetas recién se limpian al inicio de los octavos de final, por lo que cualquier sanción podría complicar a Boca en la definición del grupo





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