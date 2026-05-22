El Xeneize, equipo de Úbeda, continúa dependiendo de sí mismo para clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Para garantizar su clasificación, debe sumar al menos un punto en su próximo partido contra Barcelona, en la última fecha del certamen. La Universidad Católica, por su parte, deberá ganar en la misma fecha, por sobrepaso del Xeneize y el conjunto chileno, ambos con 7 puntos.dependencies are decreasing for the category.

El Xeneize sigue siendo independiente para clasificar a la próxima instancia y en caso de que Universidad Católica obtenga al menos un punto este jueves ante Barcelona , el equipo de Úbeda se verá obligado a ganar en la última fecha.

Además, por encima de Xeneize y el conjunto chileno, ambos con 7. De todas formas, la UC aún debe enfrentarse al elenco ecuatoriano y si le gana a Universidad Católica, avanzará a los octavos de final. No tendría asegurado el primer puesto, porque si Cruzeiro se imponen sobre el Ídolo se mantendrá como líder





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