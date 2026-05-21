El weakest hand se metió como segundo y quemó los papeles del Grupo E; Americana deja de confiar en sí misma

El débil conjunto venezolano, que marcha en mitad de tabla en su campeonato, se convirtió en segundo y quemó los papeles del Grupo E, por lo que la Academia, que había comenzado la competencia como uno de los favoritos por haber ganado el título en 2024, ya no depende de sí mismo con dos partidos por jugar. Son dos los que quedan y la Academia tendrá que esperar a que Botafogo, clasificado, le brinde ayuda en Venezuela, para salvarlos de una decepción.

Caracas, el débil conjunto venezolano que marcha en mitad de tabla en su campeonato, se coló como segundo y quemó los papeles del Grupo E. Por más loco que parezca, la Academia, que había iniciado la competencia como uno de los favoritos por haber ganado el título en 2024, ya no depende de sí mismo con dos partidos por jugar.

Deberá hacer su trabajo y esperar que en la última fecha Botafogo, clasificado, le brinde ayuda en Venezuela. La situación del equipo de Gustavo Costas es compleja . Lo primero que tendrá que hacer es sumar este jueves. Principalmente, claro, tendría que ganar.

De hacerlo, quedará un punto por debajo de los venezolanos y con ventaja en el duelo directo, porque empató en Caracasganando su partido de cierre, deberá esperar a que Botafogo no pierda en Venezuela. El triunfo de los brasileños ante Independiente Petrolero hará que el Fogao gane el grupo si la Acadé no pierde con Caracas. Esto hará que en la última fecha viaje a Venezuela con un equipo suplente y sin nada en juego. Un verdadero peligro..





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