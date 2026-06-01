El volante chileno abre puertas a un posible regreso a Colo Colo tras su paso por Boca

El mediocampista, que no cumplió las expectativas en Boca Juniors debido a problemas físicos, dejó abierta la posibilidad de regresar a Colo Colo en sus primeras declaraciones en Chile. Mientras tanto, el club argentino busca director técnico y el jugador evalúa su futuro.

El mediocampista chileno, tras su paso por Boca Juniors , ha generado un camino lleno de imprevistos y situaciones inesperadas. Desde su cambio de perfil futbolístico hasta su apenas audible presencia en los medios, su trayectoria en el club Xeneize estuvo marcada por la low-key.

Sin embargo, la ausencia de polémicas parece haber llegado a su fin en sus primeros días de vacaciones en Chile, donde, fiel a su estilo directo, soltó declaraciones que rara vez se escuchan en boca de los futbolistas, a no ser que busquen transmitir un mensaje claro. Consultado sobre un posible regreso a Colo Colo, respondió con sencillez: "Tengo contrato en Boca pero no sé qué va a pasar conmigo, así que siempre las puertas van a estar abiertas para todos".

Esta frase, aunque aparentemente neutral, abre múltiples interpretaciones sobre su futuro inmediato. Su estadía en Boca no fue lo esperado: tras no superar problemas crónicos que requirieron trabajos de kinesiología, nunca logró ponerse a punto físicamente, se lo vio fuera de forma y terminó el ciclo sin entrar en los planes del cuerpo técnico encabezado por Sebastián Ubeda.

En Chile, desde Colo Colo lo consideran como una opción para reforzar el equipo bajo la dirección de Fernando Ortíz, lo que alimenta los rumores de un posible retorno al cuadro albo. Mientras tanto, en el entorno de Boca, el ídolo Juan Román Riquelme, presidente del club, evalúa una lista de candidatos para el noveno entrenador de su gestión.

El mercado de pases sigue en movimiento y el nombre del volante aparece en distintas mesas de negociación, tanto en Argentina como en Chile, dejando un escenario abierto para su próximo destino





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