El video de los campeones del mundo antes del debut ante Argelia

Los jugadores de la Selección Argentina compartieron un video en redes sociales con la canción de Wos que usó Messi en Qatar, mostrando unidad antes del debut mundialista contra Argelia.

Los jugadores de la Selección Argentina encendieron las redes sociales con un video que publicaron en simultáneo antes del debut en el Mundial ante Argelia .

La filmación, que dura menos de un minuto, muestra a siete futbolistas caminando en fila con una expresión seria y desafiante, mientras suena de fondo la canción 'Arrancar' de Wos. Este tema ya había sido utilizado por Lionel Messi en un video de agradecimiento a los hinchas tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ahora, el grupo de campeones del mundo lo retoma para cargar de épica la previa del primer partido en Estados Unidos.

La escena está cuidadosamente coreografiada. Los jugadores aparecen vestidos con ropa de entrenamiento, saliendo de un micro con la bandera argentina estampada en el lateral. Avanzan en cámara lenta, con la mirada fija al frente, mientras la letra de Wos dice: 'Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar'.

La secuencia incluye a Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Leandro Paredes. Todos ellos fueron parte del plantel que se consagró en Qatar, a excepción de Lo Celso, que se perdió el torneo por lesión. Precisamente su presencia en el video es un guiño a la hermandad del grupo, que lo incluye como uno más. Las reacciones no se hicieron esperar.

En las publicaciones de Instagram, los propios futbolistas comentaron con emojis y frases cortas. Lisandro Martínez escribió 'Uff' con dos corazones en la cuenta de Cuti Romero. Paredes agregó un emoji de brazo con músculo, Lo Celso puso seis corazones celestes y Nahuel Molina tres corazones rojos. La comunión entre los jugadores quedó evidente, mostrando que el espíritu de equipo sigue intacto.

El video llega en un momento clave: Argentina debutará en el Mundial ante una Selección de Argelia que promete ser un rival duro. Con este gesto, los campeones del mundo buscan transmitir unidad y determinación, recordando que, pese a los cambios en el plantel, la esencia del equipo que tocó la gloria en Qatar sigue vigente. La afición argentina, por su parte, ya ha comenzado a compartir masivamente el contenido, alimentando la ilusión de repetir la hazaña





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