El viaje de los hijos de los afiliados de Camioneros a la Falda se cancela debido a la falta de liquidez en el gremio

El tradicional viaje de los hijos de los afiliados de Camioneros a la Falda, Córdoba, ha sido cancelado este año debido a la falta de liquidez en el gremio. La decisión se tomó a raíz de los comentarios negativos contra la conducción del sindicato que empezaron a dejar los afiliados.

El tradicional viaje de los hijos de los afiliados de Camioneros a la Falda, Córdoba, ha sido cancelado este año debido a la falta de liquidez en el gremio.

Según fuentes, la decisión se tomó a raíz de los comentarios negativos contra la conducción del sindicato que empezaron a dejar los afiliados. El viaje, que se realizaba desde hace más de 35 años, era gratuito para los afiliados y incluía actividades como una ceremonia con entrega de diplomas, un show en vivo y una fiesta con baile y música.

En las redes sociales de Camioneros se encuentran fotos de aquellos viajes de los chicos, todos de alrededor de unos 10 años, vestidos con ropas verdes y la inscripción de Camioneros. Sin embargo, este año no habrá recuerdos para atesorar. El hotel de Mar del Plata de Camioneros volvió a reabrir este verano, pero con precios prohibitivos para los afiliados.

El costo de una semana en el hotel era de más de dos millones de pesos, según confió un recolector de residuos. La decisión de suspender el viaje para los chicos coincide con que desde hace días los afiliados de la obra social se quedaron sin descuento de medicamentos -tampoco para enfermedades crónicas- en las farmacias que aún atendían a la obra social del sindicato.

Hace dos semanas, a raíz de las deudas que la obra social tiene con varias farmacias, éstas dejaron de vender con descuento los medicamentos a los afiliados de Camioneros. A los de residuos ese descuento se les estiraba al 90%. La obra social de Camioneros tiene deudas con varias farmacias y no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, que protestaron.

Moyano controla dos obras sociales, OSCHOCA y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. La de la Federación Nacional le adeudaba a sus prestadores $ 26.617 millones a agosto pasado, según un informe financiero-contable oficial. Hay versiones de que Camioneros tiene en venta el sanatorio Antártida y que también se está por desprender de un predio de 10 hectáreas en Escobar que pertenece a su mutual.

La falta de liquidez en el gremio es un problema que afecta a los afiliados y que puede tener consecuencias graves para la salud y la economía de la comunidad





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