El Vaticano advierte excomunión a los lefebvristas por ordenaciones episcopales ilegales

La Santa Sede alerta a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X que consagrar obispos sin mandato pontifical constituye un acto cismático y conlleva la excomunión automática.

El Vaticano ha emitido una advertencia tajante y definitiva dirigida a los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, un grupo católico de tendencia tradicionalista que mantiene la celebración de la misa antigua en latín y manifiesta un rechazo frontal a gran parte de las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II.

La Santa Sede ha dejado claro que, si este grupo procede a la ordenación de nuevos obispos el próximo primero de julio, tal como han anunciado públicamente, estarán incurriendo en un acto cismático. Esta acción conllevaría la excomunión automática de los implicados, según las normas establecidas por el derecho canónico de la Iglesia católica.

El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien desempeña el cargo de prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fue el encargado de difundir esta declaración a través de la Sala de Prensa de la Santa Sede, subrayando que dichas ordenaciones carecen del mandato pontificio obligatorio. La gravedad de esta situación se fundamenta en el concepto de la sucesión apostólica, la cual es el vínculo sacramental que une a los obispos actuales con los apóstoles y, en última instancia, con Jesucristo.

Para el Vaticano, ordenar obispos sin la autorización del Papa representa una desobediencia gravísima y un rechazo directo al Primado romano. Este conflicto no es nuevo, ya que remite a los eventos de julio de mil novecientos ochenta y ocho, cuando el Papa Juan Pablo II excomulgó al fundador del grupo, el arzobispo francés Marcel Lefebvre, y a los cuatro sacerdotes que fueron consagrados obispos de manera ilegítima en aquel entonces.

A pesar de que el Papa Benedicto XVI intentó un acercamiento en el año dos mil nueve levantando las excomuniones de aquellos cuatro obispos, el gesto generó una fuerte controversia internacional debido a que uno de ellos, Richard Williamson, era conocido por sus posturas negacionistas sobre el Holocausto. El núcleo del conflicto reside en la interpretación del Concilio Vaticano II, celebrado entre mil novecientos sesenta y dos y mil novecientos sesenta y cinco.

Este acontecimiento marcó un giro histórico para la Iglesia, promoviendo una apertura hacia el mundo moderno, estableciendo nuevas relaciones de respeto y diálogo con otras confesiones religiosas y modificando la liturgia. Uno de los cambios más visibles fue la sustitución del latín por las lenguas vernáculas en la celebración de la misa, permitiendo que los fieles comprendieran mejor la palabra sagrada y cambiando la posición del sacerdote, quien pasó a estar de frente a la congregación.

Los lefebvristas consideran que estas reformas son una traición a la Tradición católica y sostienen que la supervivencia de la fe verdadera depende de la preservación de las formas antiguas y la doctrina preconciliar. Recientemente, don Davide Pagliarani, el actual superior de la Fraternidad y primer italiano en ocupar este cargo, lanzó un nuevo desafío al Papa al anunciar la intención de realizar consagraciones episcopales.

A pesar de que el cardenal Fernández intentó evitar una ruptura total convocando a Pagliarani a una reunión en el Vaticano el doce de febrero, las conversaciones no llegaron a un acuerdo satisfactorio. El cardenal fue enfático al señalar que cualquier diálogo doctrinal solo podría avanzar si se suspendía la decisión de ordenar nuevos obispos, advirtiendo que persistir en ese camino implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial.

Sin embargo, la respuesta de la Fraternidad fue tajante, alegando que no pueden abandonar a las almas y que la necesidad de nuevos obispos es una urgencia concreta para asegurar la supervivencia de la Tradición al servicio de la Iglesia. Actualmente, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X posee una estructura considerable, contando con dos obispos, setecientos veinte sacerdotes y aproximadamente medio millón de fieles distribuidos por todo el mundo.

Esta magnitud convierte el posible cisma en un evento de gran impacto para la unidad de la cristiandad católica. Mientras el Papa continúa pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que los responsables de la Fraternidad reconsideren su decisión, la tensión entre la ortodoxia romana y el tradicionalismo lefebvrista parece haber alcanzado un punto crítico donde el diálogo se ha visto superado por la convicción ideológica de un grupo que se siente depositario de una verdad amenazada por la modernidad





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