Se analiza el uso de vinagre como método de repelente natural para plagas domésticas y la licitación del Gobierno para canjear un título dólar linked por una letra link a julio o un bono con vencimiento en 2028.

El uso de vinagre como método de repelente natural para plagas domésticas se ha vuelto popular en los últimos meses. Algunas personas lo utilizan para repeler hormigas, arañas y cucarachas, mientras que otros lo consideran un 'limpiador energético' que puede ayudar a disolver vibraciones pesadas y revitalizar el ambiente.

Sin embargo, un anuncio reciente del Gobierno ha generado interés en la comunidad empresarial. Se ha convocado una licitación para canjear un título dólar linked por una letra link a julio o un bono con vencimiento en 2028. El objetivo de esta medida no está claro, pero se especula que podría estar relacionado con la necesidad de obtener liquidez en el mercado.

Por otro lado, en la escena gastronómica, se ha lanzado una hamburguesa llamada 'anulo mufa' que se considera una 'cábala' para la Selección Argentina. Aunque no se puede garantizar el resultado, algunos aficionados creen que el ritual puede ser beneficioso. En resumen, el uso de vinagre como método de repelente natural sigue siendo un tema de interés, mientras que la licitación del Gobierno y la hamburguesa 'anulo mufa' generan expectativas en la comunidad empresarial y gastronómica





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