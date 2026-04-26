El Turismo se Reactiva con Escapadas Cortas en los Fines de Semana Largos de Mayo

Los fines de semana largos de mayo impulsan el turismo en Argentina, con un aumento en las búsquedas y reservas, aunque con cambios en el comportamiento de los viajeros: estancias más cortas, reservas de último momento y priorización de experiencias.

Los fines de semana largos de mayo están reactivando el turismo, impulsados por escapadas cortas, flexibilidad en la toma de decisiones y una combinación de destinos nacionales e internacionales.

El presupuesto sigue siendo un factor clave. Las empresas del sector observan un interés continuo por viajar, aunque con cambios en el comportamiento: estancias más cortas, reservas de último momento y priorización de experiencias sobre la duración del viaje. Las búsquedas han aumentado hasta un 63% interanualmente, mostrando diferencias entre quienes planifican con anticipación y quienes deciden sobre la marcha. Esto resulta en una actividad turística sostenida, pero más fragmentada.

Los destinos cercanos y las opciones económicas ganan popularidad, mientras que el turismo internacional se mantiene atractivo, especialmente hacia Brasil, Miami y Uruguay. El calendario de este año incluye 11 feriados, lo que favorece estos períodos de movilidad. Expertos del sector, como Carlos Núñez de FACVE y Andrés Deyá de Faevyt, coinciden en que los consumidores siguen queriendo viajar, pero adaptando sus planes. Se prefieren escapadas cortas aprovechando las fechas especiales y enfocándose en la experiencia.

Jimena Gutiérrez de Booking Argentina señala que los viajeros argentinos son adaptables y desean viajar en cualquier momento, con un 46% buscando promociones y un 30% eligiendo temporada baja. Un 44% prioriza destinos cercanos. Los destinos más buscados para mayo son Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, Tandil y Córdoba. Dentro del país, Mendoza, Bariloche, Salta e Iguazú lideran las preferencias, con un aumento del 8% en las ventas.

Sin embargo, se observa una tendencia a esperar hasta último momento para reservar, influenciados por el clima y la situación económica. La duración promedio de las estancias se mantiene entre dos y tres noches, pero hay una clara tendencia hacia reservas de última hora, lo que dificulta la previsión de la ocupación. La demanda para abril, mayo y principios de julio es más lenta que el año anterior, pero crece a medida que se acercan las fechas.

Los viajeros priorizan la experiencia y el destino, incluso si eso implica pagar más por los pasajes, pero reduciendo la duración del viaje. Se observa un aumento en los viajes en auto particular hacia destinos de naturaleza, con recorridos cortos entre provincias.

Además, en temporada media y baja, los huéspedes tienden a pasar más tiempo dentro de los alojamientos y a utilizar más servicios como gastronomía y spa. El impacto de estos fines de semana largos también se extiende a la gastronomía, con restaurantes como Doña Helena y Fuegos de Abbott anticipando una alta ocupación





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