El turismo argentino se precipita hacia EE. UU. para el Mundial de fútbol 2026

A menos de dos semanas del torneo, las búsquedas de vuelos, hoteles y paquetes con entradas al Mundial aumentan más del 300 %. Los argentinos con visa estadounidense o pasaporte europeo lideran la demanda, mientras que Miami se consolida como principal hub de conexión.

A menos de dos semanas del inicio del Mundial de Fútbol, el interés de los argentinos por viajar a Estados Unidos se disparó. Según los datos recopilados por la plataforma de la asociación de agencias de viajes (FACVE), las búsquedas de vuelos, hoteles y paquetes que incluyen entradas para los partidos aumentaron más del 300 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los argentinos que ya poseen visa estadounidense o pasaporte europeo son los que más se movilizan, pues pueden definir la fecha de su viaje con mayor facilidad. Los precios de los paquetes básicos -que engloban traslado, alojamiento y entrada de categoría tres- rondan los 9 500 dólares, con vuelos que parten desde US$2 500 para Dallas y US$2 800 para Kansas City, y precios de entradas que inician en US$378 por tramo.

La mayoría de los viajeros opta por paquetes que cubren dos partidos, aunque también existen ofertas para asistir solo al debut de la Selección. La conectividad aérea entre Buenos Aires y ciudades estadounidenses como Miami, Dallas y Kansas City ha mejorado, lo que permite comprar el viaje con una anticipación promedio de apenas 31 días, muy por debajo de la media observada en la Copa del Mundo de Qatar 2022





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