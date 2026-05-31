El Turco García fue al Barrio 31 y recordó su lucha: "Antes venía a comprar droga, ahora vengo a dar charlas"

Durante un encuentro con jóvenes en el Barrio 31, el exfutbolista El Turco García compartió su historia de consumo y recuperación, y pidió reforzar las campañas de prevención de adicciones.

El exfutbolista Cristian Alberto García, conocido como el Turco García , volvió a mostrar su faceta más íntima durante una visita al Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, donde compartió con un grupo de adolescentes su dura experiencia de lucha contra las adicciones.

Invitado por la agrupación Partido Integrar, que desde hace más de una década trabaja con jóvenes de la zona, el Turco se paró frente a chicos de entre 13 y 20 años y les habló sin tapujos sobre el infierno que vivió tras el fin de su carrera deportiva. Con una sinceridad que siempre lo caracterizó en los medios, García confesó que al retirarse del fútbol perdió la estructura que lo había sostenido desde los 15 años: la rutina de entrenamientos, los viajes, el compañerismo.

De golpe, se encontró solo y sin saber qué hacer con su tiempo. Fue en ese vacío donde empezó a refugiarse en las drogas, primero de forma recreativa y luego como una necesidad cada vez más apremiante. Llegó a tocar fondo, con episodios de pensamientos suicidas que hoy recuerda con estremecimiento.

Durante la charla, el Turco no solo relató su calvario personal, sino que también lanzó una advertencia clara a los jóvenes: La droga te lleva a la cárcel, al hospital o a la muerte. No hay otra salida si no buscás ayuda. Cuando sos adicto, perdés la dignidad, solo pensás en consumir. De cada cien pibes que caen en la adicción, solo uno logra recuperarse.

Yo fui ese milagro, pero no quiero que ustedes tengan que pasar por lo mismo. El exdelantero de equipos como Boca Juniors y la Selección Argentina también aprovechó la oportunidad para cuestionar la falta de políticas públicas de prevención. Señaló que el consumo de drogas mata cada día a más chicos en la Ciudad y en todo el país, pero el tema parece estar ausente de la agenda política.

¿Qué puede ser más urgente que salvar vidas? se preguntó ante los presentes, que lo escuchaban en silencio. Antes de despedirse, el Turco García dejó un mensaje sencillo pero poderoso: Lo único que puedo decirles es que no prueben. Después, la decisión es de cada uno. Pero sepan que yo probé y casi no cuento la historia.

Así de simple. La jornada incluyó también un espacio de preguntas, donde los adolescentes pudieron interactuar con el exfutbolista. Muchos se acercaron a agradecerle por su valentía al contar su experiencia, y algunos compartieron sus propias historias o las de familiares afectados por las adicciones. García escuchó con atención y reiteró que su compromiso es seguir dando estas charlas siempre que lo inviten, porque siente que tiene una deuda con la sociedad.

Para el Partido Integrar, la visita del Turco fue un éxito rotundo. La coordinadora del grupo, Laura Martínez, destacó que la presencia de una figura pública como García ayuda a romper el estigma y a que los chicos se animen a pedir ayuda. Muchos jóvenes ven en el Turco un ejemplo de superación, y su testimonio tiene un impacto que ningún folleto ni campaña publicitaria podría lograr, afirmó.

Desde su recuperación, García ha participado en múltiples actividades de concientización sobre adicciones, pero esta vez sintió una conexión especial con el barrio. Recordó que en su peor momento él mismo venía a comprar droga a esta misma zona, y hoy regresa para dar charlas. Es un círculo que se cierra de la mejor manera, dijo con una sonrisa.

La noticia de su visita al Barrio 31 se difundió rápidamente en redes sociales, generando reacciones de apoyo y también críticas de quienes cuestionan que un ex adicto dé consejos. Sin embargo, el Turco asegura que no busca ser un ejemplo, sino una advertencia. No vengo a decirles lo que tienen que hacer, vengo a contar lo que me pasó a mí.

Si con eso logro que aunque sea un pibe lo piense dos veces antes de consumir, ya valió la pena, concluyó





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