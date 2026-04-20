El triunfo más importante de Noel Barrionuevo: La lucha silenciosa contra el TCA y su nuevo libro

La ex capitana de Las Leonas, Noel Barrionuevo, relata en su libro Un día a la vez el camino de superación de su trastorno de conducta alimentaria, reivindicando la salud mental sobre el éxito deportivo.

Durante casi una década, la figura de Noel Barrionuevo se alzó como un faro en el hockey sobre césped argentino, consolidándose como una pieza fundamental de Las Leonas . Su trayectoria deportiva es envidiable, plagada de logros que incluyen el campeonato mundial en Rosario 2010, múltiples medallas olímpicas y un récord impresionante de 345 partidos y 112 goles.

Sin embargo, detrás de cada córner corto convertido y de la capitanía en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se escondía una batalla personal que ella misma define como su mayor victoria: la superación de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). Esta lucha, que incluyó diagnósticos de bulimia no purgativa y anorexia, fue transitada en silencio durante años, mientras combinaba su exigente vida de deportista de élite con tratamientos intensivos en hospitales de día, sesiones grupales y asistencia psiquiátrica constante. Hoy, Noel Barrionuevo rompe el hermetismo y desnuda su alma en su nuevo libro, Un día a la vez. Lejos de la imagen de éxito inalcanzable que muchas veces proyectan los atletas de alto rendimiento, la ex capitana argentina busca desmitificar los cánones de belleza y la presión social que actúan como disparadores en este tipo de padecimientos. A través de una narrativa honesta y valiente, editada por Penguin Random House, la autora recorre el camino de sombras y luces que significó aprender a vivir nuevamente, enfrentándose a espejos que deformaban su realidad y a máscaras que utilizó para ocultar su dolor ante el mundo. El libro no es solo un repaso histórico de su carrera, sino un testimonio profundo sobre la vulnerabilidad, el miedo a la recaída y la importancia vital de buscar ayuda profesional ante situaciones límite. El proceso de escritura del libro resultó ser una experiencia catártica y movilizante para Barrionuevo, especialmente tras la pérdida de Héctor Bertera, el terapeuta que resultó pieza clave en su proceso de recuperación. Según relata, escribir estas páginas fue una forma de rendir homenaje a quienes la acompañaron en los grupos de terapia y un acto de valentía para demostrar que la cura es posible, aunque el sendero no sea lineal ni sencillo. Con su presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires, la deportista reafirma su objetivo de vida actual: transformar su dolor pasado en una herramienta de ayuda para otras personas que atraviesan situaciones similares. Su mensaje es claro y esperanzador, invitando a la reflexión sobre el valor de la salud mental por encima de cualquier medalla o éxito deportivo, dejando claro que detrás de la camiseta, existe un ser humano que ha logrado, paso a paso, recuperar su propia luz





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noel Barrionuevo Las Leonas Trastornos De La Conducta Alimentaria Salud Mental Hockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torrente regresó para salvar a la risa de las garras del correctismo políticoLa película de Santiago Segura provocó en España reacciones similares a las de Homo Argentum en la Argentina; ambas fueron las más exitosas en las salas de cine

Read more »

Adiós a las alacenas: la nueva tendencia que se impone en las cocinas en 2026La cocina, uno de los espacios más usado de la casa, se reinventó con esta tendencia que transforma funcionalidad y estética en el hogar.

Read more »

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente en Israel y las internas en el GobiernoEl minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Read more »

Las dudas más inquietantes que surgen al viajar en avión y cómo las responde un pilotoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Tini Stoessel subió a La Joaqui y Nicki Nicole al escenario: los impactantes looks en el show de RosarioLencería, transparencias y firmas de lujo fueron las consignas de las cantantes.

Read more »

Inflación en las provincias: qué distritos lideraron las subas en el arranque de 2026Tras conocerse la semana pasada el nuevo número de inflación nacional, la consultora Politikón Chaco publicó el desglose por provincia. Cuáles son las más afectadas.

Read more »