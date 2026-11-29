El tribunal internacional rechazó 18 votos contra 3 las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar la explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de Malvinas, un fallo que el gobierno calificó de parcial.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó de manera contundente las medidas provisionales solicitadas por la República Argentina para detener la explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas. El fallo se consolidó con 18 votos a favor del Reino Unido y solo 3 en contra, lo que debilita significativamente la estrategia jurídica emprendida por el actual gobierno libertario.

Fallo del tribunal internacional de derecho del mar

La decisión fue emitida por los 21 jueces del organismo con sede en Hamburgo, quienes determinaron que no tienen competencia para resolver la disputa de soberanía sobre el archipiélago, un tema que excede su mandato legal. Los magistrados argumentaron que, para establecer a qué país corresponde el derecho a explotar los recursos de la plataforma continental, primero debe resolverse la cuestión de la soberanía territorial. Este razonamiento bloqueó la petición de Buenos Aires para frenar la actividad prevista para 2028.

Also read Quirno defiende postura argentina tras fallo del Tribunal del Mar sobre Malvinas

La explotación de petróleo en la zona está organizada por un consorcio integrado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Todas las licencias necesarias para estas actividades fueron otorgadas por el gobierno del Reino Unido. La jueza chilena María Teresa Infante Caffi y su par brasileño George Rodrigo Bandeira Galindo votaron junto con la mayoría para desestimar las medidas urgentes solicitadas por la Cancillería argentina.

Reacciones políticas y críticas a la gestión de Pablo Quirno

La Casa Rosada intentó mitigar el impacto de la derrota diplomática presentando el fallo como "no unánime" y celebrando a través de un comunicado el reconocimiento de la disputa de soberanía. El canciller Pablo Quirno publicó en redes sociales que había dado un paso histórico al exponer ante el mundo la controversia territorial. Sin embargo, fuentes del peronismo y exdiplomáticos calificaron la estrategia como una improvisación de alto riesgo que carecía de certezas firmes sobre la admisibilidad del reclamo ante el tribunal.

Advertisement

El diputado y excanciller Jorge Taiana condenó lo que describió como la cronista de una derrota anunciada, atribuyéndola a tres años de omisiones y una supuesta desmalvinización por parte del gobierno de Javier Milei. Taiana exigió la renuncia inmediata del canciller Quirno, argumentando que su actuación careció de la dignidad y prudencia que exigía la magnitud del asunto. Por su parte, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, también instó a la dimisión del titular de la Cancillería por falta de consensos y consulta a la oposición.

El jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, cuestionó públicamente la reacción del gobierno tras el fallo. Además, exministros como Mario Oyarzábal, actual consejero legal de la Cancillería, fueron señalados por no haber advertido sobre los riesgos de la estrategia. Julio Martínez, exministro de Defensa, recordó que en 30 años ningún gobierno acudió a este tribunal por Malvinas, destacando la ruptura con la política de Estado mantenida durante cinco décadas.

Impacto diplomático y próximas medidas en Malvinas

El fallo representa un golpe significativo para el reclamo irrenunciable por la soberanía de las islas, ya que se desestimó una herramienta clave para frenar la actividad petrolera próxima a comenzar. El Reino Unido aprovechó la situación para instar a Argentina a respetar los derechos de los isleños y poner fin a su presión económica. Este rechazo judicial contrasta con el respaldo histórico que la disputa mantiene en la ONU desde la Resolución 2065 de 1965.

Fuentes consultadas señalaron que se desoyeron todas las voces críticas que se hicieron de modo institucional y privado dentro de Palacio San Martín. La improvisación gubernamental no solo afectó la causa judicial, sino que también dificultó otros avances legislativos, como el intento de tratar la Ley Malvinas por falta de quórum en Diputados. Se espera que esta decisión sirva como antecedente grave para futuros reclamos nacionales, consolidando un precedente potencialmente perjudicial para la República Argentina en el ámbito del derecho internacional marítimo.