El transporte de granos en Argentina: Costos crecientes, tarifas a la baja y la búsqueda de soluciones

El sector del transporte de granos en Argentina se enfrenta a una crisis debido al aumento de costos, la caída de la actividad y la informalidad. Fadeeac presenta una nueva tarifa de referencia para ordenar el mercado.

En un panorama económico complicado, marcado por la disminución de la actividad y un significativo incremento de los costos, el transporte de granos vuelve a ocupar un lugar central. A pocos días del inicio de la cosecha gruesa, el sector se enfrenta a una combinación de factores que amenazan su rentabilidad: una menor demanda, un rezago en las tarifas y un aumento drástico en el precio del combustible que impacta directamente en la estructura de costos.

En este contexto, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que agrupa a 42 cámaras de transporte de todo el país, representando a aproximadamente el 80% de las pymes del sector, ha publicado una nueva tarifa orientativa de referencia para el transporte de cereales y oleaginosas, que entrará en vigor a partir de marzo de 2026. El objetivo principal es establecer un orden en los precios en plena temporada de cosecha. Esta actualización llega en un momento de gran dificultad. “El sector del transporte está atravesando una situación crítica. Veníamos siendo afectados por la caída de la actividad y el atraso en las tarifas, y ahora se suma el desproporcionado aumento del combustible que, en nuestra matriz de costos, representa entre el 30 y el 40%, dependiendo del rubro y la distancia”, declaró Cristian Sanz, presidente de Fadeeac, a LA NACION. El encarecimiento del gasoil, en consonancia con el aumento internacional del Brent, se ha convertido en el principal factor de presión sobre los costos operativos. Adicionalmente, a nivel local, la logística se enfrenta a una rentabilidad cada vez más ajustada, con empresas que operan al límite. Según explican desde el sector, el problema no se limita al incremento de los costos, sino que también incluye la disminución del nivel de actividad. Esta combinación de factores coloca a los transportistas en una posición vulnerable al momento de negociar tarifas con los dadores de carga. De hecho, se señala que, en la práctica, los valores que se pagan suelen estar por debajo de las tarifas de referencia. “Los dadores de carga negocian y pagan el 70% de lo que indica la tarifa de referencia, según la demanda”, indicaron fuentes del sector. \A esta situación se añade la informalidad, que agrava la competencia en el mercado. “Es muy difícil cuantificar qué porcentaje del transporte en el sector agropecuario opera de manera informal, pero es evidente que es uno de los rubros con menos controles, lo que promueve la competencia desleal”, advirtió Sanz. El directivo también puso énfasis en la falta de fiscalización. “La falta de fiscalización es un problema común en todos los sectores del transporte, pero en el caso del transporte de granos es particularmente notoria, caracterizada por la ausencia de balanzas y controles”, sostuvo. En este escenario, la rentabilidad del negocio ha prácticamente desaparecido. “El margen de rentabilidad de nuestra actividad, como en casi todos los servicios, oscilaba entre el 6 y el 8%. Hoy eso no existe. Hay muchas empresas que están considerando dejar de operar porque actualmente están trabajando a pérdida”, alertó. Ante esta situación, Fadeeac ha decidido implementar una nueva herramienta para aportar mayor previsibilidad al sector. En este sentido, la tarifa de referencia busca servir como base en la negociación entre transportistas y dadores de carga, en un contexto de alta volatilidad. En su elaboración participaron cámaras de distintas regiones del país, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, NEA y NOA, junto con el departamento de costos de la entidad. Adicionalmente, la metodología fue auditada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El esquema contempla 50 estructuras de costos diferentes, considerando el tipo de operación y la distancia, abarcando recorridos de entre uno y 1500 kilómetros, con valores expresados por tonelada transportada. Uno de los aspectos clave es la diferenciación entre costos fijos y variables. Entre los primeros se incluyen salarios, seguros y patentes, mientras que en los segundos tienen mayor peso el combustible y los neumáticos. La estacionalidad propia del sector agrícola también fue incorporada al modelo. En la zona núcleo, el movimiento de granos se concentra en los meses posteriores a la cosecha, con picos de actividad y periodos más extensos de menor demanda. Para los trayectos largos, en cambio, el comportamiento es más uniforme, influenciado por la logística de almacenamiento y el uso creciente de silobolsas, que permite distribuir los envíos a lo largo del año. Los valores de referencia reflejan esta diversidad. Para un viaje de 100 kilómetros, la tarifa se establece en alrededor de $25.389 por tonelada, mientras que para 500 kilómetros supera los $77.755,4. En recorridos de 1500 kilómetros, alcanza aproximadamente los $148.417 por tonelada. El esquema también considera la estadía, fijada en $223.180 por día, un costo que impacta cuando se producen demoras en la carga o descarga. Desde Fadeeac, se enfatiza que la herramienta busca transparentar el mercado y ordenar la negociación en un contexto de dispersión de precios





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transporte De Granos Fadeeac Tarifas Costos Combustible

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La llave de Copa Argentina: la semana con cuatro partidos y 32avos casi completosYa hay 27 clasificados y 12 cruces definidos de 16avos de final. Lo que viene...

Read more »

Agostina Hein será la abanderada argentina en los Juegos Suramericanos de la JuventudEn Panamá 2026, la campanense fue elegida para portar la bandera argentina en la ceremonia inaugural del certamen (del 12 al 25 de abril). La acompañará el también nadador Matías Chaillou.

Read more »

Relojes de lujo: las marcas suizas aceleran sus negocios en la ArgentinaLa quita de impuestos a bienes suntuarios y la expectativa por el acuerdo Mercosur-EFTA impulsan el desembarco de boutiques; los planes de las principales marcas de relojes en la Argentina

Read more »

Costos de construcción en Argentina: El panorama inmobiliario se encareceEl sector de la construcción enfrenta incertidumbre en Argentina, con costos crecientes tanto en pesos como en dólares. El valor del metro cuadrado aumenta, impactando decisiones de desarrolladores y particulares. El costo real de construcción es mayor al estimado por la ciudad de Buenos Aires, con precios finales significativamente más altos según referentes del sector.

Read more »

Multas de Tránsito: Cómo la Unidad Fija (UF) Impacta en los CostosEl valor de las multas de tránsito se calcula en función de la Unidad Fija (UF), la cual se actualiza periódicamente para mantener su valor frente a la inflación. En la provincia de Buenos Aires, el valor de la UF se basa en el precio de la nafta. Excesos de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, y maniobras peligrosas son algunas de las infracciones más costosas, pudiendo superar los $1.8 millones.

Read more »

Caputo: más claves para bajar los costos y el “mayor riesgo” para los empresariosEl ministro anticipó grandes cambios en materia de infraestructura del transporte y llamó a no perderse invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años.

Read more »