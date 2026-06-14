El trágico final de Gaspi: las premoniciones en su cortometraje "La vuelta de Gaspi"

El youtuber Gaspi falleció en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Su último trabajo, un cortometraje, contiene detalles que sus seguidores interpretan como premoniciones de su muerte, incluyendo fechas y referencias literarias que han viralizado en redes.

El youtuber Gaspi , de 23 años, falleció trágicamente en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, un siniestro que ha conmocionado a sus seguidores.

Antes de su muerte, había lanzado un cortometraje titulado "La vuelta de Gaspi" tras dos años sin crear contenido. Esta obra, que le demandó seis meses de producción, ahora se examina con detenimiento porque contiene una serie de detalles inquietantes que parecen premoniciones de su fatal desenlace. Los fanáticos han viralizado en redes sociales, especialmente en la plataforma X (antes Twitter), múltiples coincidencias entre el video y las circunstancias reales de su muerte.

Una de las más impactantes se observa cerca del final del cortometraje: en una escena donde Gaspi viaja como pasajero en el asiento trasero de un taxi, la ventanilla del vehículo muestra grabados los números 9 y 1, en referencia al día 9 de enero, fecha exacta de su fallecimiento. Este medio de transporte, un taxi, guarda similitud con el helicóptero en el que Gaspar Prim Díaz perdió la vida en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

Además, el guion del video incluye una mención explícita al célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, añadiendo un matiz literario e histórico que ha alimentado las teorías de los internautas sobre posibleiones inexplicables. Estas casualidades macabras convierten al cortometraje en una pieza de culto, interpretada por su comunidad como una despedida artística cargada de señales anticipadas sobre su propio destino.

La noticia del accidente también ha puesto bajo los reflectores otros aspectos de su vida, como una bizarra entrevista sobre derechos de autor que dio a un joven que irrumpió en una transmisión en vivo de C5N, y el desesperado mensaje de su ex pareja, Juli Savioli, al enterarse del siniestro. Este caso ha generado un fuerte misticismo en las redes, donde los seguidores analizan minuciosamente cada fotograma de sus últimas producciones en busca de más pistas





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaspi Accidente Helicóptero La Vuelta De Gaspi Premonición Jorge Luis Borges Cortometraje Viral Río De Janeiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió trágicamente en Río de JaneiroEl influencer argentino murió de forma sorpresiva este domingo a los 23 años en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Read more »

Las últimas fotos de Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente de helicópterosEl influencer argentino es una de las víctimas fatales del trágico choque de helicópteros que sacude este domingo a Brasil.

Read more »

Gaspi, popular youtuber argentino, fallece en colisión de helicópteros en Río de JaneiroEl joven creador de contenido argentino, conocido por sus videos de humor bizarro y entrevistas callejeras, murió en un accidente aéreo en Brasil junto a otras cinco personas, incluyendo al cantante Oliver Tree y al realizador audiovisual Lucas Vignale.

Read more »

Tragedia en Brasil: Gaspi muere en choque de helicópteros en Río de JaneiroEl influencer argentino de 23 años, conocido como Gaspi, falleció junto al realizador Lucas Vignale tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Horas antes, fue visto en un streaming con la influencer Emet, mostrándose de buen humor.

Read more »