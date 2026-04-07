El Torneo Apertura 2026 Entra en Fase Definitoria: Emoción a Flor de Piel

El Torneo Apertura 2026 retoma la actividad tras el parón internacional, con River y Boca como protagonistas y el clásico de Avellaneda en el punto de mira. La fase regular llega a su momento culminante, preparando el terreno para los octavos de final. Análisis de los partidos clave y la lucha por la clasificación.

El Torneo Apertura 2026 ha retomado su curso tras la pausa internacional, entrando en una fase crucial de la temporada regular. Con tan solo tres jornadas restantes, la competición se encuentra en la etapa definitoria, donde se determinarán los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final. La emoción se intensifica a medida que los equipos compiten por asegurar su lugar en la siguiente fase, prometiendo encuentros llenos de tensión y espectáculo.

La lucha por la clasificación se vuelve cada vez más apretada, con varios equipos aspirando a alcanzar la fase eliminatoria y la gloria del torneo.\El River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, atraviesa un momento excepcional. Después de una contundente victoria 3-0 sobre Belgrano, el equipo suma cuatro victorias consecutivas desde la llegada del nuevo entrenador. Tomás Galván, con dos goles, y Facundo Colidio, quien rompió su sequía personal, fueron los artífices de la victoria en el estadio Monumental, antes de su debut en la Copa Sudamericana. Por otro lado, Boca Juniors también celebró una importante victoria. El Xeneize, tras vencer 1-0 a Talleres en Córdoba, se acerca a los primeros puestos de la Zona A, aprovechando las derrotas de Vélez y Estudiantes, los líderes del grupo. El equipo de Claudio Úbeda ahora centra su atención en el inminente inicio de la Copa Libertadores, con la esperanza de mantener su buen desempeño en ambas competiciones. El torneo doméstico se prepara para ofrecer una emocionante recta final, con enfrentamientos clave que podrían definir el rumbo de la temporada para varios equipos.\El clásico de Avellaneda fue uno de los partidos más destacados de la jornada, con Independiente superando a Racing por 1-0 en un encuentro que quedará grabado en la memoria por el penal fallado por Maravilla Martínez. La euforia en el estadio Libertadores de América fue palpable y multitudinaria, reflejando la importancia del triunfo para los aficionados de Independiente. San Lorenzo también logró una victoria crucial, derrotando a Estudiantes por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, lo que puso fin a una racha de resultados negativos en el campeonato de la Liga Profesional. Con esta victoria, el Cuervo se acerca a la zona de clasificación para los playoffs del Apertura, demostrando su capacidad para competir y buscar el éxito en el torneo. La fecha 14 del campeonato doméstico promete más emociones, con partidos de alto calibre programados. Boca recibirá a Independiente en La Bombonera, Racing se enfrentará a River en Avellaneda, y habrá un clásico entre Lanús y Banfield en la Fortaleza, garantizando una jornada llena de pasión futbolística y duelos intensos





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