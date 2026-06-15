El Titán y Scaloni en la rueda de prensa del Mundial

El periodista del Mundial, El Titán, sorprendió al entrenador argentino, Scaloni, en la rueda de prensa. Se emocionaron y tuvieron un abrazo.

El Titán , que cubre el Mundial para una señal de TV, sorprendió al entrenador argentino en la rueda de prensa . Mirá el lindo cruce y el abrazo que tuvieron..

‘¿Estabas acá desde que empezó? Perdoná pero la luz esa me tapa y no te veía’, dice el deté desde la tarima, entre sorprendido y con remordimiento por no haber reconocido de entrada a su ex compañero. Sonríe como quien se reencuentra con un compañero de la secundaria después de muchos años, aunque esta vez no por chocar los changuitos del supermercado sino en una conferencia de prensa oficial.

‘¡Qué me voy a imaginar! ’, responde el pujatense.

‘Qué alegría verte… Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos…’Se escuchan palmas en la carpa de prensa. Se vuelve cálido el ambiente ceremonial -y no por los aires acondicionados en modo ventilación para evitar ruidos en los micrófonos.

‘¡Mirá, te emocionás vos también! ’, añade Leo, que de golpe no es el técnico de la Mayor que está por debutar como campeón defensor en el Mundial sino el pibe que llegó desde Particularmente él (por Palermo) se comportó muy bien conmigo: viví una época en Estudiantes muy bonita pero antes estuve tres, cuatro meses sin jugar y él fue uno de los que me abrieron las puertas… Es un amigo del fútbol.

Martín, te aprecio un montón y gracias por estar. La conexión se mantuvo. Miradas cruzadas. Un abrazo que se dilató hasta que las dos últimas preguntas anunciadas por Nicolás Novello, el jefe de prensa de la, quedan concluidas.

Ahí se rompe el protocolo: Scaloni baja y va en busca de Palermo. Se inclina y le muestra su afecto. Cruzan algunas palabras y se despiden. Uno marchará rumbo al parking; el otro hacia la ambición del bicampeonato.

Con Lionel tenemos una amistad, sí. Vivimos lindos momentos, como para recordar todo lo que pasamos ahí. Es lindo volver a verlo. Viene de abrazarse con otro crack internacional: Djalminha.

El brasileño también le dedicó una arenga en vivo a Scaloni: juntos fueron cumpas en el Deportivo La Coruña que brilló con su pico en el 99. Después, quiso tener un abrazo con MP a metros de las butacas de los periodistas, rodeados de cámaras y micrófonos, cercados por las cintas que delimitan los sectores de reporteros gráficos y cámaras. ¿Si lo imaginaba entrenador en Estudiantes? Scaloni tenía una personalidad, pero en ese momento era difícil.

Él era muy joven, no sabía que iba a llegar a esta instancia. Ahora queda desearle lo mejor para este inicio. Otamendi antes del debut: el ADN argentino, con Messi ‘nos cagamos de risa’ y para qué está la Selecció





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial Rueda De Prensa Scaloni El Titán Palermo Otamendi ADN Argentino Messi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scaloni define el once titular de Argentina para el debut en el Mundial 2026 contra ArgeliaEl entrenador Lionel Scaloni evalúa opciones para la alineación inicial de la Selección Argentina en su primer partido del Mundial 2026 ante Argelia. Julián Álvarez y Lautaro Martínez disputan la posición de delantero centro, mientras que Nicolás Paz se perfila como recambio ofensivo. Valentín Barco y Leandro Paredes también ganan protagonismo como variantes tácticas.

Read more »

Los esquemas que probó Scaloni a dos días del debut de la Selección ArgentinaEl entrenador paró una línea de cuatro defensores y luego pasó a una de cinco. Además, realizó variantes en la defensa durante los ejercicios tácticos.

Read more »

Los 11 de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026La lesión de Nicolás Tagliafico obligó a Lionel Scaloni a probar variantes. La defensa concentra las principales incógnitas para el debut.

Read more »

Scaloni confirma a Dibu Martínez y Otamendi reflexiona sobre su último Mundial con ArgentinaEl entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó la presencia del arquero Emiliano Martínez para el debut mundialista contra Argelia. Por su parte, el defensor Nicolás Otamendi, de 38 años, anunció que este será su último torneo con la selección antes de retirarse del equipo nacional. Ambos hablaron en conferencia de prensa sobre el momento del equipo y la expectativa nacional.

Read more »