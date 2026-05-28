El tipo de cambio del Dólar en México presenta una tendencia negativa

La cotización del Dólar en México ha presentado una tendencia negativa en los últimos días, lo que podría estar influenciado por factores económicos locales o globales. Es importante seguir de cerca esta dinámica para evaluar sus posibles repercusiones en el mercado.

El tipo de cambio del Dólar en México ha presentado una cotización de 17.39 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados este jueves, 28 de mayo de 2026.

A lo largo del día de ayer, el activo alcanzó un costo máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.35 pesos. En el mercado del Dólar, la última semana mostró un leve incremento de 0.51%, mientras que en el último año la cotización cayó 7.61%, lo que evidencia una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

En los últimos 10 días, el dólar ha sido volátil, cayendo al inicio y a mitad de período, pero encadenó tres avances al final, terminando con variación acumulada casi nula y un sesgo alcista reciente. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia negativa, marcando una caída en comparación con los últimos tres días. Este descenso se ha mantenido constante, sugiriendo un debilitamiento del valor de la moneda en el periodo reciente. La tendencia a la baja podría estar influenciada por factores económicos locales o globales que están impactando la confianza en la moneda. Es importante seguir de cerca esta dinámica para evaluar sus posibles repercusiones en el mercado.

El banco BBVA, HSBC, Banamex, Santander y Banco Azteca han cambiado sus horarios y ya no abrirán en el horario tradicional de lunes a viernes. Es importante tener en cuenta que la cotización del Dólar puede variar en función de factores económicos y políticos. Se recomienda consultar el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base y desconfiar de tasas





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