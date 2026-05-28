El Tesoro de EE.UU. avanza en la creación de un billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump

El Departamento del Tesoro está impulsando activamente la producción de un billete conmemorativo de 250 dólares que incluiría la imagen del presidente Donald Trump, rompiendo con una prohibición de décadas que impide a personas vivas aparecer en la moneda de curso legal. La medida, impulsada por un proyecto de ley del republicano Joe Wilson, busca conmemorar el 250 aniversario de la Independencia y ya ha generado cambios en el liderazgo de la Oficina de Grabado e Impresión.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mostró una copia de un artículo del Washington Post sobre un posible billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump , en una imagen captada por el fotógrafo Evan Vucci de Reuters.

Este acto simbólico subraya el impulso que la administración Trump está dando a una iniciativa legislativa para crear un nuevo billete de curso legal con la imagen del presidente. El proyecto de ley, presentado por el representante republicano Joe Wilson de Carolina del Sur, busca enmendar las normas actuales que prohíben que personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense.

La propuesta ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro incluir el retrato de Trump en una nueva denominación de 250 dólares, como parte de la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. La legislación permanecía estancada en el Congreso, pero ahora el gobierno ha intensificado los esfuerzos para acelerar su aprobación y la posterior producción del billete.

Según informes, la presión sobre la BEP se ha incrementado significativamente, llegando a provocar cambios en su liderazgo. El jefe de la oficina de grabado fue reasignado después de oponerse a la medida, lo que sugiere una confrontación interna entre los funcionarios designados políticamente y el cuerpo de carrera de la institución.

El portavoz del Tesoro declaró que, en respuesta a la legislación activa patrocinada por Wilson, la BEP está actuando de manera proactiva para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconozca el aniversario de la nación. La justificación oficial es que estos billetes especiales conmemorativos podrían estar exentos de la prohibición histórica, similar al precedente de 1926 cuando el presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa de medio dólar por el 150 aniversario.

Sin embargo, expertos en numismática y historia constitucional señalan que la moneda conmemorativa de 1926 era una edición limitada y no era de curso legal obligatorio, a diferencia de lo que se pretende ahora con un billete de circulación general. La iniciativa ha generado una controversia significativa, con críticos que la califican como un intento de monumentalizar a un presidente en vida, rompiendo con una tradición no escrita que se remonta a la fundación de la república, donde solo figuras fallecidas y de consenso histórico aparecen en la moneda.

El diseño propuesto para el billete, según reveló el periódico, incluye el retrato de Trump que ya ha sido utilizado en pancartas en edificios federales, junto con un logotipo del 250 aniversario y la firma del propio Trump, un detalle que lo diferenciaría de otros billetes. La directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, expresó su resistencia a la presión ejercida por Michael Beach, asesor designado por la Casa Blanca, y Mike Brown, enfatizando la complejidad legal y los largos procesos requeridos para emitir nueva moneda.

Tras su negativa a acelerar el proceso de manera irregular, Solimene fue reasignada a otro puesto, lo que ha sido interpretado como una purga de funcionarios careeristentes que obstaculizan los deseos políticos. El Departamento del Tesoro, en su narrativa, sostiene que los billetes conmemorativos pueden sortear la ley, pero abogados constitucionales argumentan que se necesitaría una enmienda legal expresa para permitir la inclusión de un mandatario vivo en el papel moneda de circulación general.

La propuesta también enfrenta obstáculos prácticos, como el tiempo y costo de rediseñar la matrices de impresión, los ajustes de seguridad y la logística de introducir una nueva denominación en la economía. Además, existe incertidumbre sobre si el billete de 250 dólares tendría demanda real en el comercio diario o si sería principalmente un objeto de colección.

Mientras tanto, el debate público se ha polarizado, con seguidores de Trump celebrando la medida como un reconocimiento histórico y opositores denunciándola como un culto a la personalidad y una mala utilización de las instituciones federales. La eventual aprobación de la ley marcaría un precedente sin precedentes en la historia monetaria de Estados Unidos, tradicionalmente reacia a mezclar la política activa con la simbología de su currency.

Observadores internacionales han expresado su sorpresa ante lo que ven como una erosión de las normas democráticas tradicionales, comparándolo con prácticas de regímenes autoritarios que usan la moneda para propaganda. El proceso legislativo continuará su curso en el Congreso, donde la propuesta necesita el apoyo de ambas cámaras, pero la mayoría republicana en la Cámara de Representantes podría facilitar su paso, aunque el Senado podría presentar más resistencia.

En paralelo, la BEP ha comenzado a explorar diseños preliminares, a pesar de la falta de autorización legal final, lo que ha sido criticado como una exacerbación de la separación de poderes. La historia de los retratos en el dinero estadounidense, que incluye a George Washington, Abraham Lincoln y Benjamin Franklin, se ha basado en un consenso amplio y en figuras históricamente consolidadas. Incluir a un presidente en ejercicio rompería ese patrón secular.

El aniversario de 250 años de la Declaración de Independencia, que se celebra en 2026, sirve como excusa temporal para la iniciativa, pero muchos perciben el trasfondo político claro. La&B del Tesoro, dirigida por Bessent, un inversionista de Wall Street nombrado por Trump, ha sido instrumento clave para impulsar la medida desde el ejecutivo. La remoción de Solimene y la asignación de Beach, un aliado político, a un papel de supervisión indican una toma de control directa sobre la BEP.

El eventual billete de 250 dólares, si se emite, podría convertirse en un símbolo polarizador de la era Trump, más allá de su función monetaria. Su aceptación en el extranjero y su impacto en la percepción de la estabilidad institucional de Estados Unidos son preguntas abiertas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en que se trata de una celebración patriótica, mientras que los críticos lo ven como un intento de legado personal a costa de las normas republicanas.

La discusión toca temas más amplios sobre el uso de símbolos estatales, la independencia de las agencias burocráticas y los límites del poder presidencial. En los próximos meses, se espera que el debate en el Congreso se intensifique y que la sociedad civil y los historiadores emitan pronunciamientos. La eventual firma de la ley por el presidente Trump, si llega a su escritorio, cerraría el círculo de una medida que redefine una tradición de casi dos siglos.

Por ahora, la imagen de Bessent sosteniendo el artículo ha sido ampliamente difundida como un símbolo de la determinación de la administración para llevar adelante esta controvertida iniciativa





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