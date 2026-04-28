El Tesoro busca captar hasta US$900 millones en una nueva licitación de deuda

El gobierno nacional intentará renovar casi $8 billones y cubrir vencimientos con el FMI y bonistas a través de una licitación de deuda que incluye una ampliación en la oferta de bonos en dólares en el mercado local.

El Tesoro de la Nación se prepara para enfrentar una nueva y crucial licitación de deuda este martes, con el objetivo de renovar cerca de 8 billones de pesos y, simultáneamente, captar hasta 900 millones de dólares durante esta semana.

Esta necesidad de financiamiento responde a importantes compromisos de pago que se avecinan, incluyendo una obligación de 800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este viernes, y un pago aún mayor de 4200 millones de dólares a los tenedores de bonos en el mes de julio. La estrategia del gobierno se centra en asegurar los fondos necesarios para cumplir con estas obligaciones y evitar un default, manteniendo la estabilidad financiera del país.

La licitación de este martes se presenta como un test importante para la capacidad del Tesoro de acceder a financiamiento en un contexto económico global incierto y con presiones inflacionarias persistentes. El éxito de la operación es fundamental para mantener la confianza de los inversores y evitar un deterioro en las condiciones financieras del país. La situación actual exige una gestión prudente de las finanzas públicas y una estrategia de endeudamiento sostenible a largo plazo.

La capacidad de atraer capitales frescos y renovar la deuda existente es esencial para garantizar la viabilidad económica del país y evitar una crisis financiera. La licitación de este martes es un paso crucial en este proceso. Un aspecto particular de esta subasta es la ampliación de la emisión de bonos en moneda extranjera, denominados en dólares, que se ofrecen en el mercado local.

Inicialmente, la emisión estaba prevista en 250 millones de dólares, pero se ha incrementado a 350 millones de dólares, con la posibilidad de una segunda ronda de colocación adicional de hasta 100 millones de dólares. Esta ampliación demuestra la confianza del Ministerio de Economía en la demanda de estos instrumentos y su intención de aprovechar la liquidez disponible en el mercado local para captar divisas.

Los analistas de Outlier señalan que el Tesoro busca acelerar las colocaciones en dólares en el mercado interno, considerando que se acercan los vencimientos de los bonos Bonares y Globales, y aún no hay novedades concretas sobre una posible reestructuración o refinanciación con bancos privados y garantías de organismos internacionales. La estrategia del gobierno se basa en diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de los mercados internacionales, que pueden ser volátiles y sujetos a cambios repentinos en las condiciones financieras.

La captación de dólares en el mercado local permite al Tesoro fortalecer sus reservas y mejorar su capacidad de hacer frente a los compromisos en moneda extranjera. Además de la emisión de bonos en dólares, la licitación de mañana también incluye el vencimiento de 7,9 billones de pesos en instrumentos de deuda en moneda local.

El menú de instrumentos ofrecidos en la licitación en pesos es variado, incluyendo una nueva Letra de Capitalización (Lecap) a junio de 2026, el Bono de Crecimiento (Boncer) TZXS8, un nuevo Título de Ajuste por Mercado (TAMAR) a agosto de 2028, un título dual CER/TAMAR a junio de 2029 y la letra atada al dólar D30S6. Los analistas de PUENTE destacan que el foco de la estrategia del Ministerio de Economía está puesto en aprovechar un contexto de abundante liquidez y curvas de rendimientos firmes para continuar con el proceso de estiramiento de los plazos de la deuda en moneda local.

Esto implica ofrecer instrumentos de largo plazo que permitan al Tesoro reducir la presión de los vencimientos a corto plazo y mejorar la sostenibilidad de la deuda pública. Será clave monitorear la estrategia de duración y la gestión de la liquidez, así como la respuesta del mercado a las diferentes opciones ofrecidas.

Los analistas de PUENTE observan un menú cada vez más variado de opciones de largo plazo, lo que indica que el Ministerio de Economía está aprovechando la situación actual para alargar la vida promedio de sus pasivos. La tasa proyectada para la Lecap de junio se ubica levemente por debajo del 2% de la Tasa Efectiva Mensual (TEM), por lo que el nivel de tasa que decida convalidar el Tesoro será una señal importante sobre sus expectativas y su estrategia de financiamiento.

Además, los analistas señalan que el monto de los vencimientos está cubierto por los depósitos en pesos en el Banco Central, que rondan los 8,2 billones de pesos. El mercado prestará especial atención a la magnitud de las posturas, considerando que la oferta de instrumentos que vencen dentro del actual mandato presidencial es cada vez más limitada.

En paralelo, el Tesoro busca limpiar el perfil de vencimientos de 2026 mediante un nuevo canje hacia instrumentos con vencimiento en 2028 y 2031, lo que contribuirá a descomprimir la carga de compromisos para los próximos años. Una parte significativa de los títulos elegibles para el canje está en manos del sector público, lo que garantiza un piso de participación elevado





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