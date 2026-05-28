El Tesoro anuncia que los dólares llevarán la firma de Donald Trump antes de final de año

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el billete de un dólar incluirá la rúbrica del presidente en ejercicio, lo que rompe con una tradición de más de siglo. La medida, que se implementará antes de que acabe el año, ha generado controversia por潜在 precedentes, aunque Bessent aclara que la ley prohíbe que personas vivas aparezcan retratadas en la moneda. Paralelamente, persiste el debate sobre un proyecto de ley para emitir un billete conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia.

La legislación de Estados Unidos es muy clara en cuanto a quién puede aparecer en la moneda nacional. Después de un incidente en 1866, cuando un funcionario de nivel medio del Tesoro incluyó su propia imagen en un billete de cinco centavos, el Congreso estableció normas estrictas para evitar futuros abusos.

Aunque el año pasado se presentó en el Capitolio un proyecto de ley para emitir un billete especial con motivo del 250 aniversario de la independencia de la nación, la propuesta no ha avanzado significativamente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que cualquier decisión de este calibre recae exclusivamente en el Poder Legislativo.

Recordó que su cargo le obliga a cumplir dos mandatos estrictos: que ninguna persona viva aparezca en la moneda y que esta mantenga la inscripción "En Dios confiamos". No obstante, Bessent admitió que el Departamento se ha "anticipado a los acontecimientos" realizando preparativos técnicos por si la legislación llegara a cambiar. Mientras tanto, ya es un hecho confirmado en otros ámbitos.

El Departamento del Tesoro anunció que, antes de que finalice el presente año, los dólares estadounidenses llevarán la rúbrica de Donald Trump, lo que lo convertirá en el primer presidente en ejercicio en estampar su firma en el papel moneda. Esta decisión ha generado un intenso debate entre expertos constitucionales y economistas, ya que rompe con una tradición de más de un siglo.

Según reveló una cadena de televisión, este nuevo diseño incluirá el rostro de Trump enmarcado por la bandera estadounidense y la Declaración de Independencia en la portada interior, acompañado de su firma en letras doradas. El anuncio se produce en un contexto de fuerte polarización política, con críticas que señalan que la medida podría sentar un precedente peligroso para la separación de poderes y la integridad de la moneda.

Los analistas también han destacado que, pese a la firma presidencial, las restricciones legales sobre la aparición de figuras vivas en el billete siguen vigentes. La ley actual prohíbe expresamente que cualquier persona viva sea retratada en la moneda, una norma que data de finales del siglo XIX. Esta limitación no ha impedido, sin embargo, que el gobierno busque formas de conmemorar al actual mandatario mediante otros elementos simbólicos, como la inclusión de su rúbrica.

El debate sobre la moneda se entrelaza con otros cambios simbólicos recientes, como la modificación de los pasaportes para incluir referencias a la administración actual, lo que refleja una estrategia más amplia de dejar una huella visual en los símbolos nacionales. Mientras el Congreso no actúe, la firma de Trump en el dólar marcará un hito sin precedentes en la historia monetaria del país





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