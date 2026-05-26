El Tesoro amplía su estrategia de deuda: nuevas licitaciones y vencimientos más largos

El Ministerio de Hacienda anuncia una nueva ronda de colocación de deuda en pesos, con vencimientos que se extienden fuera del mandato presidencial. El Tesoro se apoya en una sólida posición de liquidez, een entorno de tasas bajas y una política de rollover superior al 100 %.

El Ministerio de Hacienda, a cargo del Tesoro , ha anunciado nuevos planes de colocación de deuda que se suman a la estrategia de extensión de plazo que ha venido implementando durante el mandato de Federico Furiase.

En la próxima licitación, programada para el día siguiente, el Tesoro ofrecerá varios instrumentos que cubren vencimientos que superan hasta el año 2028, lo que marcaría una clara continuidad en la política de extendió n de la duration de la deuda pública. Los títulos a financiar incluyen una Lecap con vencimiento al 15 de septiembre, una Lelink para julio, y una que caduca en marzo de 2027, todos denominados en peso.

También se integran bonos CER a marzo y septiembre de 2027, y un Bontam que vencerá en agosto de 2028. Esta variedad de instrumentos refleja un amplio panorama de vencimientos que están diseñados para ajustarse a las necesidades de liquidez del Tesoro, al tiempo que buscan aprovechar la presentación de un entorno de tasas de interés reales bajas y relativamente estables. El entorno macroeconómico brinda claves que hacen que la operación sea viable.

La cifra consolidada de pesos en el Banco Central alcanza los 5,5 billones, más los 6 billones de utilidades que aún están en proceso de acreditación. En el mismo lapso, el BCRA ha invertido cerca de 4,4 billones en la rueda REP O, situándose en los máximos del año. Este capital excedente permite al Tesoro operar en un escenario de liquidez holgada, con un margen amplio para captar recursos sin requerir premios demasiado elevados.

Además, la presión sobre el tipo de cambio se ha mantenido en una banda donde el dólar se mantiene por debajo de su techo superior en más de un 20 %, lo que contribuye a contener el riesgo cambiario y a mantener la estabilidad de los precios. Según economistas de distintas casas de bolsa y analistas institucionales, el objetivo principal del Tesoro es mantener o acercarse a un rollover cercano al 100 % en la colocación de deuda.

El récord de una renta de rollover post mandato de alrededor del 40 % en las últimas cuatro emisiones ha sido un punto de referencia y, con las innovaciones en la estructura de vencimientos, se espera que el Tesoro supere ese nivel. Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, ha señalado que la licitación representa un reto mayor que el promedio, dado la alta concentración con privados (6 % del total en poder del FGS, 8 % del BNA y 3 % en otros bancos públicos).

Sin embargo, la analista subraya que el mercado muestra demanda constante de bonos con duration más larga, lo cual facilita la expectativa de un rollover superior al 100 %. Desde el punto de vista del mercado secundario, los analistas de Adcap Grupo Financiero señalan que los bonos CER para 2027 en adelante y los títulos de tasa fija más largos son los más atractivos bajo un escenario de inflación persistente cercana al 2 %.

Los rendimientos reales de estos instrumentos oscillan entre -1 % y 0,5 %, con la opción de optar por el T30A7 que ofrece un rendimiento histórico del 27,5 % combinado con buena liquidez. Para los futuros mercados, el rol del Tesoro es consolidar un perfil de deuda más ordenado y convertido por la estrategia de despejar vencimientos fuera del mandato presidencial, al tiempo que se mantenga una política de deuda que incentive la inversión local sin arriesgar la estabilidad macroeconómica.

La próxima jornada se anticipa que el anuncio de la licitación de deuda pueda influir en las vistas subsiguientes de los instrumentos a través de la curva de Boncap, donde el Tesoro busca, además de la extensión de plazo, un equilibrio entre riesgo y rendimiento que beneficie tanto a la banca como al sector público





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