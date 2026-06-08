El técnico Sub‑20 rinde homenaje al legendario músico y revive anécdota futbolística

El director técnico de la Selección Argentina Sub‑20 se une a los homenajes por la muerte del icónico cantante, compartiendo una emotiva publicación que se vuelve viral. Además, recuerda una curiosa historia de cómo buscó una tarjeta amarilla para no perderse un concierto de Los Redondos, mientras el velorio del artista concluye con declaraciones polémicas.

El técnico de la Selección Argentina Sub‑20 se sumó a la avalancha de homenajes que ha recibido la sociedad tras el fallecimiento del icónico músico, una figura que sigue generando emociones en distintos sectores del país.

Tras la partida del artista, miles de seguidores acudieron a su velatorio y varias personalidades públicas expresaron su pesar, pero fue la publicación del exfutbolista la que captó una gran parte de la atención en las redes sociales. En un breve mensaje, el entrenador, reconocido por su trayectoria tanto en el fútbol local como en el exterior, compartió una frase condensada que reflejaba el vínculo profundo que sentía con la obra del cantante, acompañándola de una imagen emblemática del artista.

Esa intervención, aunque escueta, se viralizó rápidamente y fue re‑posteada por numerosos usuarios, demostrando cómo el mundo del deporte y la cultura popular pueden encontrarse en un gesto de respeto y admiración mutua. El exfutbolista recordó, además, una anécdota que vivió durante su paso por el club Boca Juniors, cuando intentó sincronizar una sanción disciplinaria con la fecha de un concierto del grupo Los Redondos.

En aquella época, el lateral derecho acumulaba cuatro tarjetas amarillas y buscaba la quinta en el clásico Boca‑River, jugado en el estadio José Amalfitani, para así quedar suspendido y poder asistir al recital programado para el estadio Monumental al día siguiente. Placente explicó que, para lograr su objetivo, intentó provocar una amonestación en el segundo tiempo del partido, incluso describiendo cómo el árbitro Héctor Baldassi le había sancionado por demorar la jugada.

El relato mostró una faceta anecdótica y humana del futbolista, que prefería sacrificar una competición importante para no perderse el espectáculo musical que había seguido desde los quince años.

"Maté dos pájaros de un tiro", comentó, al combinar la participación en el Superclásico con la asistencia al concierto. El velorio del cantante culminó con un comunicado oficial de la familia, que agradeció la masiva afluencia de familiares, amigos y admiradores, subrayando la trascendencia del legado artístico del fallecido.

En medio de la emotiva despedida, surgieron también declaraciones polémicas, como la del músico Tomás Dente, quien respondió de forma vehemente a los críticos que calificó de "ricoteros" a los seguidores del difunto, defendiendo la conexión genuina del artista con el pueblo. Estas reacciones reflejan la profunda huella que el cantante dejó en la cultura popular argentina, y cómo su muerte ha puesto de relieve la interacción entre la música, el deporte y la identidad colectiva del país





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